Annoncé il y a seulement quelques jours lors du Pokémon Presents, Pokémon Champions continue de révéler des informations au compte-gouttes. Ce nouveau jeu axé sur les combats sortira sur Nintendo Switch et mobiles, et proposera plusieurs modes multijoueur en ligne.

Des modes de combat adaptés à tous les joueurs

D’après les détails partagés sur le site officiel japonais et la page eShop du jeu, trois types de combats en ligne seront disponibles :

Batailles classées : Affrontez des joueurs du monde entier et grimpez dans le classement en fonction de vos victoires et défaites.

: Affrontez des joueurs du monde entier et grimpez dans le classement en fonction de vos victoires et défaites. Batailles amicales : Pour ceux qui souhaitent jouer sans pression, ce mode permet des combats sans impact sur le classement.

: Pour ceux qui souhaitent jouer sans pression, ce mode permet des combats sans impact sur le classement. Batailles privées : Un mode conçu pour jouer avec ses amis et sa famille sans interférence extérieure.

Ces options semblent offrir un bon équilibre entre compétition et accessibilité, permettant à la fois aux joueurs hardcore et occasionnels de trouver leur bonheur.

Une compatibilité confirmée avec Pokémon Home

Une autre information intéressante dévoilée sur le site officiel concerne la connexion entre Pokémon Champions et Pokémon Home. Une image suggère que les joueurs pourront transférer leurs Pokémon depuis Pokémon Home vers Champions.

Toutefois, certaines restrictions et limitations seront mises en place. Il faudra attendre d’autres annonces pour comprendre quels Pokémon seront compatibles et sous quelles conditions.

Une sortie uniquement en version numérique

Il a également été confirmé que Pokémon Champions ne bénéficiera pas d’une sortie physique. Le jeu sera disponible uniquement en téléchargement sur Nintendo Switch, iOS et Android.

Nintendo précise aussi que le mode multijoueur nécessitera une connexion internet et un compte Nintendo pour accéder aux fonctionnalités en ligne.

Un projet dirigé par Game Freak

Ce nouveau titre est actuellement en développement, et son planning et sa production sont dirigés par Game Freak, le studio historique derrière la franchise. Reste à voir si Pokémon Champions réussira à s’imposer comme un jeu compétitif incontournable, ou s’il prendra une direction plus casual et accessible.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais de nouvelles informations ne devraient pas tarder à arriver.