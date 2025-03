C’est une première depuis le lancement du Nintendo Switch Online en 2018 : un jeu va être retiré du service. Super Soccer, un classique de la Super Nintendo, sera supprimé du catalogue le 27 mars à 18h PT / 21h ET en Amérique du Nord et le 28 mars au Japon.

Pourquoi ce retrait ?

Nintendo n’a pas précisé la raison exacte de cette suppression. Il est possible que cela soit dû à des problèmes de droits liés aux licences du jeu, ou bien à une autre contrainte interne. Quoi qu’il en soit, une fois la date passée, Super Soccer ne sera plus accessible via l’abonnement Nintendo Switch Online, même pour ceux qui l’avaient déjà téléchargé.

Une exception ou un précédent ?

Depuis l’introduction des jeux rétro sur Nintendo Switch Online, aucun titre n’avait encore été retiré. Cette décision soulève donc des questions sur l’avenir du service. Nintendo continuera-t-il à supprimer certains jeux à l’avenir ? S’agit-il d’un cas isolé ou d’un début de rotation dans le catalogue ?

Heureusement, Nintendo continue d’ajouter des titres rétro régulièrement. Récemment, le jeu Wario Land 4 sur Game Boy Advance a rejoint le catalogue pour les abonnés au Pack Additionnel. Cela montre que, malgré ce retrait inattendu, l’offre de jeux classiques continue de s’étoffer.

Pour ceux qui souhaitent profiter une dernière fois de Super Soccer, il ne reste plus qu’un mois avant qu’il ne disparaisse du service. Après cela, le jeu restera uniquement accessible aux collectionneurs possédant une Super Nintendo