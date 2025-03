GameSir, spécialiste des périphériques gaming, dévoile sa Super Nova, une manette conçue pour offrir un confort optimal et une précision accrue. Avec ses boutons ABXY ultra-silencieux, ses sticks à effet Hall GameSir™ et sa station de charge auto start-stop, elle promet une expérience fluide et immersive, que ce soit sur Nintendo Switch, PC, Android ou iOS.

Entre design ergonomique, connectivité tri-mode et personnalisation avancée, la Super Nova s’adresse aux joueurs exigeants, en quête de performance et de style.

Technologie avancée et polyvalence ultime

La GameSir Super Nova intègre une multitude de fonctionnalités haut de gamme qui améliorent à la fois la réactivité et le confort en jeu :

✅ Connectivité tri-mode : Bluetooth, filaire ou dongle sans fil, pour une compatibilité optimale avec Switch, PC, Android et iOS

✅ Sticks à effet Hall GameSir™ : précision accrue et durée de vie prolongée (jusqu’à 5 millions de cycles)

✅ Anneaux de glisse anti-friction : mouvements fluides et usure réduite des sticks

✅ Gâchettes analogiques à effet Hall avec butées réglables (positions courte et longue)

✅ Taux de polling de 1000 Hz : latence minimale pour un temps de réponse quasi-instantané

✅ Vibrations asymétriques et gyroscope 6 axes : immersion totale, notamment sur Switch

Un design pensé pour les joueurs

L’ergonomie est au cœur de la conception de la Super Nova :

Boutons ABXY silencieux, pour jouer sans distractions

Poignées texturées avec revêtement en caoutchouc, pour un confort optimal lors de longues sessions

Deux boutons arrière programmables, idéals pour des macros personnalisées

Disposition ABXY interchangeable, pour s’adapter aux préférences de chaque joueur

Bande lumineuse RGB et faceplate détachable, pour un look unique

Une batterie intelligente et toujours prête à l’action

Avec sa batterie de 1000 mAh, la Super Nova assure une autonomie solide, et surtout, elle se recharge automatiquement lorsqu’elle est posée sur sa station de charge auto start-stop. Plus besoin de vérifier le niveau de batterie, elle est toujours prête à l’emploi.

Grâce à l’application GameSir et GameSir Connect, les joueurs peuvent personnaliser leurs paramètres : mises à jour du firmware, ajustements des contrôles, gestion des vibrations et plus encore, le tout en temps réel.

Disponibilité et prix

La GameSir Super Nova est d’ores et déjà disponible au prix de 49,99 $ / 49,99 £, en deux coloris : Nightfall Blue et Whipped Pink. Elle peut être commandée sur Amazon US / Amazon UK ainsi que sur le site officiel de GameSir.