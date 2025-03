Le 3 mars 2017, Nintendo lançait la Switch, une console hybride qui allait marquer un tournant dans l’industrie vidéoludique. Huit ans plus tard, elle s’impose comme l’une des consoles les plus populaires et les plus vendues de tous les temps, grâce à un concept innovant et un catalogue de jeux exceptionnel. Revenons sur son parcours, ses succès et son impact.

Un concept révolutionnaire

Après l’échec commercial relatif de la Wii U, Nintendo devait rebondir avec un produit à la fois original et attractif. La Switch relevait ce défi en combinant les avantages d’une console de salon et d’une console portable. Son concept hybride permet aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés n’importe où, grâce aux Joy-Con détachables et à la station d’accueil permettant de passer instantanément du mode portable au mode TV.

Ce pari audacieux s’est avéré payant, séduisant un large public composé aussi bien de joueurs occasionnels que de passionnés.

Un succès commercial colossal

Dès son lancement, la Switch a rencontré un immense succès, s’écoulant à plus de 2,74 millions d’exemplaires en un mois. Depuis, elle a dépassé les 150 millions d’unités vendues (chiffres de 2024), la plaçant parmi les consoles les plus vendues de l’histoire, aux côtés de la PlayStation 2 et de la Nintendo DS.

Son succès s’explique notamment par une stratégie de sorties régulières de jeux phares, un soutien fort des éditeurs tiers, et plusieurs modèles complémentaires :

Nintendo Switch Lite (2019) : une version uniquement portable, plus abordable.

(2019) : une version uniquement portable, plus abordable. Nintendo Switch OLED (2021) : une version premium avec un écran OLED plus grand et une meilleure qualité audio.

Les jeux emblématiques de la Switch

Le catalogue de la Switch regorge de jeux marquants qui ont contribué à son succès. Voici quelques-uns des plus grands hits :

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

Lancé en même temps que la console, ce jeu a redéfini les standards des mondes ouverts grâce à sa liberté d’exploration et son gameplay innovant. Avec plus de 32,6 millions d’exemplaires vendus, il reste l’un des jeux les plus acclamés de tous les temps.

Mario Kart 8 Deluxe (2017)

Ce remaster du jeu Wii U s’est imposé comme l’incontournable de la console, atteignant 67,3 millions de ventes, en faisant le jeu Switch le plus vendu.

Animal Crossing: New Horizons (2020)

Sorti en pleine pandémie, ce jeu a conquis le monde entier avec sa simulation de vie relaxante. Il s’est écoulé à 47,4 millions d’unités.

Super Smash Bros. Ultimate (2018)

Réunissant une quantité impressionnante de personnages et d’arènes, ce jeu de combat est devenu une référence absolue avec 35,8 millions d’exemplaires vendus.

Super Mario Odyssey (2017)

Avec ses niveaux variés et son gameplay créatif, ce Mario 3D a ravi les joueurs et atteint 29 millions de ventes.

Pokémon Épée et Bouclier (2019) & Pokémon Écarlate et Violet (2022)

Les deux générations de Pokémon sur Switch ont rencontré un immense succès, totalisant respectivement 26 millions et 24 millions de ventes.

D’autres jeux comme Splatoon 3, Metroid Dread, Xenoblade Chronicles 3 ou encore Fire Emblem: Three Houses ont aussi marqué la console.

Un impact indélébile

La Nintendo Switch a marqué son époque par son approche innovante et son catalogue riche. Elle a su conquérir le public familial tout en proposant des expériences profondes pour les joueurs les plus exigeants. Son succès durable prouve que Nintendo a su, une fois encore, réinventer sa manière d’aborder le jeu vidéo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild fête aussi ses 8 ans – Un chef-d’œuvre intemporel

Le 3 mars 2017, aux côtés du lancement de la Nintendo Switch, sortait The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ce jeu allait redéfinir les standards du monde ouvert et marquer une génération entière de joueurs. Huit ans plus tard, il reste l’un des titres les plus acclamés de l’histoire du jeu vidéo. Retour sur son impact et son héritage.

Une révolution pour la saga Zelda

Jusqu’à Breath of the Wild, la série Zelda suivait un schéma assez classique : une progression linéaire, des donjons à résoudre dans un ordre précis et un gameplay largement basé sur l’utilisation d’objets spécifiques. Avec cet opus, Nintendo a tout bouleversé en offrant une liberté totale d’exploration, une physique avancée et une narration environnementale subtile.

Dès la sortie du sanctuaire de la Renaissance, le joueur peut se rendre où bon lui semble, y compris directement au château d’Hyrule pour affronter Ganon. Cette approche a révolutionné l’immersion et influencé de nombreux autres jeux en monde ouvert.

Un succès critique et commercial colossal

Breath of the Wild a été unanimement salué par la critique, recevant des notes quasi parfaites et remportant de nombreux prix, dont celui de Jeu de l’année aux Game Awards 2017.

Du côté des ventes, le jeu s’est écoulé à 32,6 millions d’exemplaires (au 31 décembre 2023), en faisant l’un des jeux les plus vendus de la Nintendo Switch et de la licence Zelda.

Les mécaniques qui ont marqué l’industrie

Un monde ouvert organique

Contrairement aux mondes ouverts classiques, Breath of the Wild ne repose pas sur des quêtes balisées. Le jeu encourage l’expérimentation et la découverte : chaque montagne visible peut être escaladée, chaque objet peut être utilisé de plusieurs manières.

Une physique et une chimie interactives

Le moteur du jeu permet une infinité d’interactions : l’herbe brûle sous une torche, la foudre frappe les objets métalliques, les bombes créent des réactions en chaîne… Ces détails renforcent l’immersion et offrent des solutions créatives aux énigmes et aux combats.

Une approche non linéaire

L’absence de donjons traditionnels a été compensée par 120 sanctuaires, proposant des énigmes variées et des défis de combat. De plus, les quatre créatures divines offrent une structure plus flexible qu’un cheminement imposé.

Une direction artistique intemporelle

Inspiré du cel-shading et de l’animation japonaise, le style visuel de Breath of the Wild permet au jeu de rester magnifique, même huit ans après sa sortie.

L’héritage et la suite avec Tears of the Kingdom

Breath of the Wild a non seulement influencé l’industrie du jeu vidéo, mais a également donné naissance à une suite directe : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023). Ce dernier a repris les bases du premier tout en ajoutant de nouvelles mécaniques comme la fusion d’objets et l’exploration des cieux.

Un jeu qui continue de fasciner

Même après huit ans, Breath of the Wild reste une référence incontournable. De nombreux joueurs continuent de le découvrir ou d’y revenir pour explorer ses moindres recoins. Avec sa liberté d’exploration et son gameplay émergent, il a marqué l’histoire du jeu vidéo et continue d’inspirer de nouveaux titres.