Dire que l’attente a été longue pour Inazuma Eleven : Victory Road serait un euphémisme. Level-5 a annoncé le jeu pour la première fois en 2016, le jeu a connu de nombreux retards et changements au fil des ans. Lorsque le lancement aura lieu, les fans auront attendu près d’une décennie.

Level-5 a partagé une mise à jour concernant Inazuma Eleven Victory Road, confirmant apparemment un nouveau retard et annonçant l’Inazuma Eleven V Heroes Showcase 2025. Le PDG de la société, Akihiro Hino, a publié un bilan du développement dans un nouveau blog. Hino a annoncé qu’Inazuma Eleven V Heroes Showcase 2025 dévoilera “la date de sortie officielle ainsi que tout le contenu inclus”. Quant à cette fameuse date, il précise qu’“elle pourrait être légèrement décalée en raison des répercussions de Fantasy Life i.” Jusqu’à présent, la sortie du jeu était prévue pour juin.

Juste pour rire, une vidéo bande-annonce du jeu datant de 2018 !

Il y a tellement de fonctionnalités dans la version finale que si nous essayions de toutes les inclure dans une vidéo promotionnelle, celle-ci serait bien trop longue. Nous avons donc décidé d’organiser un showcase spécial à la place. Nous l’avons nommé “Inazuma Eleven V Heroes Showcase 2025”, et il sera diffusé le 11 avril – une date qui peut être lue comme “Good Eleven Day” (Yo-i Eleven Day) en japonais, haha !

En interne, nous l’appelions à l’origine la “Présentation finale des spécifications”, et c’est exactement ce que ce showcase sera : un aperçu complet de la date de sortie officielle et de tout le contenu inclus dans la version finale d’Inazuma Eleven V. Pas d’inquiétude cependant, nous ne spoilerons ni l’histoire ni d’autres surprises qui méritent d’être découvertes en jouant ! De plus, les précommandes sur certaines plateformes ouvriront peu après.

Concernant la date de sortie… disons simplement qu’elle pourrait être légèrement repoussée à cause des répercussions de Fantasy Life i. Je suis désolé. Mais soyez rassurés, nous pensons que la date finale annoncée sera une vraie bonne nouvelle pour les joueurs. Restez à l’écoute !

Certains d’entre vous se demandent peut-être : “Ils ont déjà montré tellement de choses dans la démo, que reste-t-il à révéler ?” À ceux qui se posent la question, préparez-vous à une avalanche de Kinniku Busters façon “entraînement sous la cascade” ! (Quelqu’un a la référence ?)

Nous avons grandement amélioré les systèmes de jeu révélés dans la démo de 2024, peaufinant chaque aspect pour satisfaire aussi bien les joueurs compétitifs, qui adorent la tension des matchs, que ceux qui veulent s’immerger dans la croissance des personnages et l’histoire.

En prenant tout cela en compte, Inazuma Eleven V est officiellement devenu le plus grand jeu de l’histoire de Level-5. Les dernières étapes du développement représentent une charge de travail colossale, mais l’équipe s’y attelle avec détermination, convaincue que ce jeu marquera un tournant à la fois en tant que RPG et expérience compétitive en ligne.

Nous mettons tout notre cœur pour donner vie à cette nouvelle ère d’Inazuma Eleven – alors, tenez bon encore un peu ! Merci à tous !