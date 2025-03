Freeride sortira sur PC via Steam le 1er mai, avec une sortie sur Nintendo Switch prévue plus tard cette année. Un annonce surprise tant le jeu est daté à fin mars sur l’eShop depuis presque 9 mois…

Le jeu est développé par Flightyfelon Games et publié par Future Friends Games (SUMMERHOUSE, Gourdlets, Exo One, Europa). L’annonce vient d’être faite dans le cadre du showcase Games with Wings, accompagnée d’une toute nouvelle bande-annonce.

Freeride, c’est un jeu sur VOUS. Embarquez à bord du Train du Destin en route vers le Monde des Esprits dans ce RPG décalé où vous vous ferez des amis, utiliserez la télékinésie, découvrirez des secrets, mangerez des glaces et tracerez votre propre chemin. Chaque personnage a ses propres doutes et probèmes, et en les aidant à se retrouver, vous pourriez bien vous trouver vous-même.