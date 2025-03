Les amateurs de jeux d’aventure et de plateformes peuvent se réjouir : Ila: A Frosty Glide a été confirmé pour une sortie sur Nintendo Switch. Ce titre, qui a récemment rencontré un franc succès sur Kickstarter, a non seulement atteint son objectif de financement, mais a également atteint le palier supplémentaire permettant son portage sur console.

Une aventure magique et enneigée

Dans Ila: A Frosty Glide, les joueurs incarnent Ila, une jeune sorcière en formation qui se lance dans une quête pour retrouver son chat perdu, Coco. L’objectif ultime semble être d’atteindre le sommet d’une montagne mystérieuse, tout en perfectionnant ses capacités magiques et de vol grâce à son skatebroom, un hybride entre un skateboard et un balai volant.

L’histoire de Ila est émouvante et immersive. Coco, un petit chat noir affectueux, était le dernier lien d’Ila avec sa mère. Depuis que sa mère lui a confié ce fragile compagnon, Ila a compris qu’il était bien plus qu’un animal de compagnie : il était son ami le plus fidèle. Cependant, un jour fatidique, Coco disparaît. Ila commence alors à faire des rêves troublants qui lui révèlent des fragments d’une île inconnue, où Coco semble perdu et en danger. C’est ainsi qu’elle décide de partir à l’aventure pour retrouver son compagnon.

Un gameplay unique et enchanteur

Ila: A Frosty Glide plonge les joueurs dans un monde ouvert féérique aux inspirations scandinaves, avec des montagnes enneigées et des forêts enchanteresses. L’exploration est au cœur du gameplay, offrant une liberté de mouvement grâce au skatebroom.

Les fonctionnalités clés du jeu :

Glisser et voler : Utilisez votre skatebroom pour parcourir des paysages magiques. Maîtrisez et améliorez la magie de votre skatebroom pour planer plus haut et plus loin.

: Utilisez votre skatebroom pour parcourir des paysages magiques. Maîtrisez et améliorez la magie de votre skatebroom pour planer plus haut et plus loin. Explorer et découvrir des secrets : Déambulez dans le monde ouvert d’Ila à votre rythme. Trouvez des endroits cachés, récupérez des objets précieux et débloquez des secrets pour enrichir l’histoire et le lore du jeu.

: Déambulez dans le monde ouvert d’Ila à votre rythme. Trouvez des endroits cachés, récupérez des objets précieux et débloquez des secrets pour enrichir l’histoire et le lore du jeu. Personnalisation sorcière : Collectionnez des objets et des pièces pour personnaliser l’apparence d’Ila avec des chapeaux stylés, des capes et des skatebrooms uniques.

: Collectionnez des objets et des pièces pour personnaliser l’apparence d’Ila avec des chapeaux stylés, des capes et des skatebrooms uniques. Une bande-son immersive : Profitez de la musique originale composée par Joaquim Scandurra (Sku), qui évolue et grandit avec vous à mesure que vous approchez du sommet.

Une aventure accessible

Avec son atmosphère décontractée et son monde riche en découvertes, Ila: A Frosty Glide s’adresse à un large public, des amateurs de plateformes aux joueurs en quête d’une expérience relaxante et immersive. Le jeu propose un gameplay intuitif qui repose sur l’exploration et la gestion du vol, tout en incorporant des énigmes et des challenges stimulants.