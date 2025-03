L’attente touche à sa fin pour les amateurs de jeux de skate. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 est en approche, et bien que l’annonce officielle soit prévue pour le 4 mars 2025, de nombreuses informations ont déjà fuité. Grâce à des insiders réputés comme billbil-kun et eXtas1s, nous avons une vision d’ensemble assez claire de ce que nous réserve cette compilation tant attendue.

Date de sortie et plateformes

Selon les fuites récentes, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 sortira le 11 juillet 2025. Le jeu sera disponible sur les plateformes suivantes :

Xbox Series X|S, Xbox One

PlayStation 5, PlayStation 4

Nintendo Switch

PC (à confirmer)

Contrairement aux spéculations initiales, le jeu ne semble pas être une exclusivité Xbox, ce qui cadre avec la nouvelle stratégie multiplateforme de Microsoft depuis le rachat d’Activision.

Éditions et contenu

Comme pour la précédente compilation Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, plusieurs éditions seront disponibles :

Édition Standard (49,99€) : comprend le jeu de base.

: comprend le jeu de base. Édition Deluxe (69,99€) : inclut des bonus cosmétiques comme un skin Doom Slayer, un hoverboard Unmaykr et une bande-son bonus.

: inclut des bonus cosmétiques comme un skin Doom Slayer, un hoverboard Unmaykr et une bande-son bonus. Édition Collection (129,99$) : son contenu exact reste inconnu, mais il s’agira probablement d’une version collector avec du contenu physique exclusif.

Les joueurs qui précommandent le jeu auront droit à quelques avantages :

Un accès à une démo spéciale (lorsqu’elle sera disponible)

(lorsqu’elle sera disponible) Un skin Wireframe Tony Hawk , rappelant les premiers modèles 3D des jeux d’arcade.

, rappelant les premiers modèles 3D des jeux d’arcade. Trois jours d’accès anticipé pour les éditions Deluxe et Collector.

Un projet teasé de longue date

Les indices autour de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ne manquaient pas. Dès juin 2024, des références à la licence ont été découvertes dans le Microsoft Store, et plus récemment, des indices ont été disséminés dans Call of Duty: Black Ops 6.

L’existence du jeu a été confirmée indirectement par une fuite de l’IMDA (Infocomm Media Development Authority) de Singapour, qui a listé le jeu parmi ses titres classifiés. De plus, un insider bien connu, Kurakasis, a découvert une jaquette du jeu, corroborant l’ensemble des informations relayées par la communauté.

Iron Galaxy à la manœuvre

D’après les premières fuites, Activision aurait confié le développement de cette compilation à Iron Galaxy, un studio spécialisé dans les portages et les remasters.

On s’attend à une refonte graphique et technique similaire à celle de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, qui avait brillamment modernisé les deux premiers opus en préservant leur gameplay nerveux et précis. Reste à voir si la direction artistique et la bande-son originale seront préservées, ces éléments ayant contribué à la légende de la franchise.

Un lancement potentiellement surprise sur le Game Pass ?

Selon eXtas1s, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 pourrait sortir en shadow drop (c’est-à-dire une sortie immédiate après annonce) lors de la conférence Xbox de juin 2025. De plus, le jeu pourrait intégrer le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass dès son lancement, comme beaucoup d’autres titres Activision sous l’ère Microsoft.

Il reste également une question en suspens : Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 pourrait-il être ajouté au Game Pass dans la foulée ? Porté sur PC via le Microsoft Store en juin 2024, il semble logique que cette compilation suive le même chemin.