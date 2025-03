Meridiem a le plaisir d’annoncer la publication d’une édition physique d’Elsie. Ce jeu d’action-plateforme technicolor, hyperkinétique et rogue-like est rempli de niveaux générés de manière procédurale, d’une armée de robots à faire exploser et d’un large éventail d’objets et d’armes qui rendent chaque course unique. Développée par Knight Shift Games et éditée en numérique par Playtonic Friends, l’édition physique spéciale Magitek d’Elsie sera distribuée par Meridiem dans tous les magasins spécialisés européens pour PlayStation 5 et Nintendo Switch le 22 mai 2025.

Meridiem est responsable de la conception et de la fabrication de l’édition physique Magitek d’Elsie pour PlayStation 5 et Nintendo Switch et comprendra une copie du jeu, un étui spécial, une feuille d’autocollants et un livre de personnages !

Bienvenue sur la planète Ekis, un monde généreux qui regorge de ressources naturelles et de découvertes scientifiques ! Cependant, le chaos règne au milieu de ces merveilles, dans un monde inondé de catastrophes naturelles. Notre histoire commence avec le Dr Grey, un scientifique talentueux qui a conçu une équipe d’androïdes de haute technologie ayant le pouvoir de prévenir ces catastrophes. Ces androïdes sont connus sous le nom de « Gardiens ».

Le véritable pouvoir des Gardiens résidait dans le Noyau Arclight, une source d’énergie qui leur permettait de plier les éléments à leur volonté. Le monde se réjouit d’une nouvelle ère de paix et de sécurité, mais cette paix fut de courte durée, car un jour, sans avertissement ni explication, les Gardiens disparurent.

Les vents se déchaînent, les mers s’agitent et une nouvelle menace apparaît rapidement : une armée de robots assiège la ville de Neotoño, où vit le Dr Grey.

Au milieu du chaos et de la menace de nouvelles catastrophes, le Dr Grey forge un dernier androïde… Elsie. Construite comme aucune autre avant elle, elle doit trouver les Gardiens et sauver la planète Ekis.