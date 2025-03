Le studio Chibig, connu pour ses jeux narratifs enchanteurs, a officiellement atteint l’objectif de financement de son nouveau projet Elusive sur Kickstarter. Grâce au soutien des contributeurs, ce jeu d’aventure et d’exploration sera disponible sur Nintendo Switch et Switch 2, ainsi que sur PC et consoles de nouvelle génération. La campagne de financement se poursuit, et il est toujours possible d’y participer via ce lien.

Une aventure inspirée du monde des géants

Dans Elusive, les joueurs incarnent Zoé, une jeune raider qui suit les traces de son père explorateur. Elle se lance dans une quête audacieuse pour découvrir les trésors cachés du monde des géants, inspirée par des œuvres comme The Secret World of Arrietty et It Takes Two.

Les Elusives sont de minuscules créatures vivant dans nos maisons, se cachant des humains et empruntant les ressources dont elles ont besoin. Les raiders, les plus aventureux d’entre eux, explorent des lieux inconnus pour collecter des matériaux précieux tout en évitant de gigantesques dangers, tels que des animaux domestiques ou des objets du quotidien.

Un gameplay mêlant exploration, infiltration et survie

Infiltration et exploration : Naviguez à travers des environnements 2D et 3D et découvrez les moindres recoins d’une immense maison hantée.

: Naviguez à travers des environnements 2D et 3D et découvrez les moindres recoins d’une immense maison hantée. Équipement et compétences : Débloquez et améliorez des outils comme un grappin, des bottes de saut spécial ou la capacité de déplacement rapide à la poussière de papillon de nuit.

: Débloquez et améliorez des outils comme un grappin, des bottes de saut spécial ou la capacité de déplacement rapide à la poussière de papillon de nuit. Construction et artisanat : Aidez la communauté Red-Watering Can à prospérer en collectant des ressources et en fabriquant de nouveaux objets.

: Aidez la communauté Red-Watering Can à prospérer en collectant des ressources et en fabriquant de nouveaux objets. Rencontres et alliances : Faites-vous des amis parmi les insectes et autres petites créatures du monde miniature.

: Faites-vous des amis parmi les insectes et autres petites créatures du monde miniature. Affrontez les dangers : Évitez les pièges mortels, cachez-vous des prédateurs colossaux comme le Chat de la sorcière ou le Corbeau , et affrontez de petites créatures maudites à l’aide d’une épée-aiguille .

: Évitez les pièges mortels, cachez-vous des prédateurs colossaux comme le ou le , et affrontez de petites créatures maudites à l’aide d’une . Personnalisation et biomes variés : Concevez des équipements adaptés à votre style de jeu et explorez des environnements allant d’une cuisine en désordre à un grenier mystérieux ou un jardin devenu jungle.

Un monde miniature plein de surprises

L’univers d’Elusive transforme une maison humaine en un vaste terrain d’exploration. Chaque objet du quotidien devient un monument ou un obstacle. Explorez les placards de la cuisine pour trouver de la nourriture, aventurez-vous dans les conduits d’aération pour découvrir de nouveaux chemins, et évitez les prédateurs naturels qui rôdent dans cet environnement dangereux.

L’histoire de Zoé est également une quête personnelle : en suivant les traces de son père disparu, elle tente de comprendre le passé de sa famille et le mystère de la demeure de la Sorcière Dolothe. Cette quête la mènera à affronter de nombreux défis et à se lier d’amitié avec d’autres Elusives qui l’aideront dans son aventure.

Une campagne Kickstarter prometteuse

La campagne de financement célèbre le huitième anniversaire de Chibig et suit le modèle de leurs précédents succès (Mika and the Witch’s Mountain, Summer in Mara), impliquant la communauté dans le développement.

Les récompenses exclusives incluent :

Édition numérique (22€) et Édition physique (49€) sur Nintendo Switch .

et . Artbook et bande-son numériques .

. Figurine de Zoé (10 cm) en PVC/Vinyle .

. Message en jeu personnalisé .

. Tenue exclusive pour Zoé, disponible uniquement pour les contributeurs Kickstarter.

Une direction artistique et musicale inspirée

Le jeu puise son inspiration dans les films du Studio Ghibli, notamment The Secret World of Arrietty. Il adopte une approche artistique chaleureuse et détaillée, transformant un simple intérieur humain en un monde fascinant vu à l’échelle d’une créature minuscule.

La bande-son est composée par Adrián Berenguer, un musicien indépendant d’Alicante, qui a déjà collaboré avec Chibig sur d’autres jeux. Ses compositions promettent d’apporter une atmosphère immersive et envoûtante à l’univers d’Elusive.

Chibig prévoit un développement sur deux ans avant la sortie officielle sur Steam, Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X.

L’équipe du studio souhaite également enrichir le projet avec des améliorations et du contenu additionnel grâce au financement participatif. Pour soutenir le projet et contribuer à son expansion, les joueurs peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam et suivre la campagne Kickstarter pour ne manquer aucune mise à jour !