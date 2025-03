Gloire de la PlayStation, sortie en 1995 au japon et en 1997 en Europe, 3 ans après arrivera chez nous le second opus. Difficile à refaire de manière légale en 2025, nous attendions depuis des années une possibilité de remettre nos mimines sur ces monuments du RPG. Konami, dans sa grande générosité, nous permet donc de retourner sur ces deux jeux avec des améliorations HD. Alors préparez vos meilleurs arguments de recrutement c’est partie pour Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars !

Suikoden 1

Dans la mémoire collective, Suikoden 2 est le grand jeu de la licence, Konami aurait pu se contenter de nous sortir uniquement ce dernier, mais ils ont eu l’amabilité de nous fournir aussi Suikoden 1. Et malheureusement, on comprend un peu pourquoi il est l’oublié de l’Histoire. Suikoden 1 nous place aux côtés de Tir McDehol (enfin vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez), fils de l’un des 5 généraux de l’Empire. Nommé chevalier au début du jeu, rapidement nous comprenons que l’Empereur n’est pas super, le peuple n’est pas très heureux, paye énormément d’impôts et cache beaucoup de choses. Luc, l’un des meilleurs amis du héros est en possession d’une rune très puissante et maudite, convoitée par Lady Windy, conseillère de l’Empereur, qui recherche cette rune depuis des siècles (car oui, Luc cache bien son jeu, il est plusieurs fois centenaire). Une nuit alors que Luc est sur le point de se fait tuer, il confie alors la rune à notre héros, qui doit alors fuir pour protéger la rune et sa propre vie en même temps. Rapidement nous rencontrons Odessa, cheffe du groupe des résistants, qui finit elle aussi par mourir très rapidement, avant de mourir elle lui confie des boucles d’oreilles que le héros devra fournir à Mathiu, que l’on apprend être le frère d’Odessa. Très rapidement, nous devenons alors chef de l’armée des rebelles et c’est là que le recrutement d’unités va alors commencer. Tout ceci se déroule en à peine 2h de jeu, ça va beaucoup trop vite, tout est lâché trop vite et trop rapidement, rien n’a du coup d’impact, comme par hasard tout nous tombe dessus et nous fils de l’un des 5 généraux nous nous retrouvons chef de la rébellion. L’histoire est donc bien trop expédiée en permanence.

Suikoden 2

Ah ! Suikoden II, le poids lourd de cette compilation, mythique, adoré, adulé, clairement c’est un jeu qui est connu et reconnu par tous les fans de J-RPG. Tout comme le premier Suikoden, sa force réside dans le fait d’avoir 108 personnages à recruter et disponibles ! À l’époque c’était une folie et encore aujourd’hui ça l’est toujours, mais nous reviendrons dessus plus tard, place à l’histoire. Suikoden II nous place aux côtés de Riou (comme dans le premier jeu, c’est le nom officiel, mais on vous demande de choisir son nom) et de Jowy. Les deux jeunes adultes (ou grands adolescents ce n’est jamais très clair) sont des militaires dans l’armée de Highland, plus précisément dans la brigade Licorne. Cependant, alors que la fin de la guerre est en bonne voie, les deux amis qui devaient rentrer tranquillement dans leurs villages natals se retrouvent pris dans une attaque de leur camp. Ce sont les troupes de Jowston qui les attaquent alors qu’un traité de paix a été signé. Leurs chefs leur ordonnent de s’enfuir à l’est, cependant Jowy, malin, se dit que ça semble être un piège, étant donné que c’est la seule sortie possible les ennemis seront forcément là à les attendre. Mais lors de leurs retours au camp, ils tombent sur Luca Blight, le prince de Highland ! Les deux amis comprennent alors rapidement que c’est justement le Highland qui les a attaqués, la tuerie des jeunes de la brigade Licorne, mis sur le dos de l’armée de Jowston qui permet alors de briser la paix naissante et de pouvoir de nouveau rentrer en guerre, mais cette fois-ci justifiée par le fait que Jowston les a trahis.

Nos deux héros sautent alors de la falaise et se retrouvent en vie un peu plus tard. Entre-temps, séparé pour quelques instants, Riou se retrouve prisonnier par une armée rebelle et non affiliée au Highland. D’ailleurs cette armée est dirigée par un certain Viktor, personnage déjà présent au début de Suikoden I ! Petit à petit vous allez devenir membre de cette armée, Jowy qui vous rejoint va aussi l’être. Mais tout ne va pas se dérouler aussi facilement, Luca Blight est déchaîné, il détruit, brûle et assassine tous les villages sur sa route, jusqu’à arriver à votre fort. Malgré toute votre bonne volonté, vous n’arriverez pas à repousser le prince. Lors de votre fuite, vous allez vous retrouver dans une grotte un peu spéciale, les deux amis vont chacun obtenir une rune qui sera en opposition, celle du Bouclier lumineux pour Riou et celle de l’Épée noire pour Jowy.

Comme vous pouvez vous en douter, cette opposition va être une part importante du premier gros twist du scénario, mais nous n’irons pas plus loin pour vous laisser apprécier cette super histoire.

L’histoire est donc encore une fois sombre et pour « adulte », mais c’est l’une des forces de la licence, elle parle de sujets difficiles, un peu manichéens sur les bords, elle reste cependant très intéressante à suivre, bien mieux amenée et construite que celle du premier opus.

Un gameplay simple

Suikoden I et II ont beaucoup de point commun en termes de gameplay, notamment au niveau des combats, chaque personnage va pouvoir attaquer ou se défendre. Mais ils auront aussi la possibilité d’utiliser des runes. Ces runes seront la magie du jeu, dans le premier opus un peu tout le monde peut avoir un peu toutes les runes, dans le second opus c’est aussi le cas, mais beaucoup vont avoir des runes qui leur sont propres.

L’un des points importants et intéressants dans le gameplay ce sont les attaques « Unis », si les personnages ont des affinités et des affiliations, nous allons pouvoir déclencher des attaques d’unissons, par exemple dans Suikoden II au début Jowy et Riou peuvent lancer une attaque unie qui va infliger leurs dégâts d’attaque à tous les ennemis d’un coup. Ces attaques n’ont pas de coûts spécifiques et peuvent vraiment retourner le cours d’une bataille. Tout comme les runes qui peuvent être très puissantes, par exemple dans Suikoden I, la rune que possède Tir, peut tuer instantanément un ennemi classique, bien sûr pas utilisable sur des boss, cependant les runes ont un nombre d’utilisations limité par combat.

En dehors de ça, ce sont des combats au tour par tour très classique, alors certes nous avons 6 personnages en combat, les ennemis peuvent aussi être jusqu’à 6 pour un combat. Mais c’est vraiment une histoire de vitesse des combattants pour savoir qui attaque en premier et ensuite des dégâts assez classiques. Visuellement c’est plutôt dynamique nous avons des zooms des personnages qui attaquent en même temps, qui font des sortes de riposte, visuellement c’est hyper agréable.

Dans chaque Suikoden vous êtes un chef d’armée, ce qui justifie à la fois le recrutement de vos 108 étoiles, qui représente donc 108 personnages à ajouter à votre armée, ces personnages sont parfois obligatoires lors de l’histoire, mais pour la plupart ce sont des quêtes secondaires, parfois toute simple comme juste leur parler, parfois il faut faire des choses un peu spécifiques ou aider le personnage. Petit indice, si lors de la discussion avec un PNJ ce dernier a un visage lors de la discussion, c’est que c’est un personnage recrutable. Augmenter notre armée a aussi une utilité lors des phases de combats d’armée. Si dans le premier Suikoden c’est juste un affrontement, dans le second nous avons une phase de T-RPG à la Fire Emblem.

Intéressant ce remaster ?

Globalement, Suikoden I semble être une version bêta de Suikoden II, le premier instaure presque toutes les mécaniques de jeu et même visuellement on a pas mal de choses, on sent que c’est bien évidemment le même moteur, mais le II semble plus fin sur un peu tous les points, les sprites des personnages lors des combats, les sprites globaux dans les villes, cependant on est quand même sur une génération un peu entre deux, on sait qu’on est sur l’ère PS1, mais la différence n’est pas énorme avec l’ère SNES, il faut dire que cette dernière avait réussi à faire des merveilles quand on repense à FFVI, les villes sont toujours toutes petites, il n’y a pas grand-chose à faire. Le menu est aussi bien plus agréable et pratique à utiliser dans Suikoden II, dans le I c’est une vraie plaie, on prend vraiment peu de plaisir à gérer nos équipements.

Mais on sent que ce remaster a quand même bien été travaillé, attention nous ne sommes pas dans un remake, c’est donc l’exact même jeu qu’à l’époque, mais avec un petit coup de polish pour que ce soit plus agréable en 2025. Les assets pour les visages lors des dialogues ont tous été refaits, la musique est propre, nous avons aussi deux options de combats intéressants comme le mode automatique qui va faire attaquer automatiquement vos personnages sans utiliser de technique, et un mode rapide pour les combats qui double la vitesse. On regrette cependant que ces deux modes sont à réactiver à chaque combat, mais rapidement faisable à l’aide d’une touche pour chaque option. Le jeu apporte aussi la possibilité d’avoir un historique des conversations, plutôt intéressant quand on est perdu, on peut même mettre en « favori » des dialogues, ce qui peut s’avérer pratique. Nous avons aussi une petite nouveauté avec la sauvegarde automatique, mais on ne va pas se mentir, elle est plus qu’anecdotique, elle ne se déclenche que lors des donjons qui ont un point de sauvegarde, donc la plupart du temps on ne peut pas compter dessus. Il faut donc penser à sauvegarder dans une auberge régulièrement.

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars est disponible sur l’eShop au prix de cinquante euros.