C’est officiel ! Activision vient de révéler Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, qui arrivera sur Nintendo Switch le 11 juillet 2025. Aucune mention d’une version native pour la Switch 2 n’a été faite pour l’instant, mais nous sommes impatients de replonger dans ces classiques avec des graphismes et un gameplay remaniés.

Un tout nouveau niveau et du contenu inédit

Le trailer d’annonce met en avant un niveau inédit, baptisé Waterpark, tandis que le célèbre morceau Ace of Spades de Motörhead retentit en arrière-plan. Le site officiel confirme également l’ajout de nouveaux skateurs et de nouveaux modes, y compris des versions améliorées des modes « Create-a-Skater » et « Create-a-Park ».

Autre détail intéressant : Activision insiste sur le fait que ce remaster a été « authentiquement recréé », avec des objectifs simplifiés et un format classique de 2 minutes par session. Or, Tony Hawk’s Pro Skater 4 avait abandonné le système de compte à rebours pour son mode Carrière, ce qui soulève la question : ce remaster réintroduira-t-il cette mécanique emblématique ?

Prix et Éditions spéciales

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 sera disponible sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S et PC à partir du 11 juillet 2025.

Voici les différentes éditions disponibles :