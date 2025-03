Le studio derrière Core Keeper vient d’annoncer une nouvelle mise à jour majeure intitulée « Bags & Blasts », prévue pour le 10 mars 2025. Il s’agit du premier grand patch post-lancement après la version 1.0 du jeu.

Cette mise à jour introduit un nouveau sous-biome, un arbre de compétences inédit, et un combat titanesque contre l’un des plus grands boss de Core Keeper : Nimruza, la Reine des Sables Enfouis. En plus de cela, plusieurs améliorations de confort et d’autres ajouts sont prévus.

Un aperçu des nouveautés

Disponible sur consoles et PC, la mise à jour « Bags & Blasts » apporte une nouvelle zone d’exploration, un nouvel arbre de compétences explosif, des améliorations significatives de la gestion d’inventaire, et l’un des combats de boss les plus épiques du jeu contre Nimruza, la Reine des Sables Enfouis.

Découvrez les sables brûlants de l’Oasis, un nouveau sous-biome situé dans le Désert des Commencements, qui abrite le Drohmble, une adorable créature ressemblant à un chameau errant dans ces plaines fertiles. Prenez soin de ces bêtes attachantes pour obtenir une ressource précieuse (mais malodorante) utile pour l’artisanat d’armes de milieu et fin de jeu.

Préparez-vous à un affrontement titanesque contre Nimruza, la Reine des Sables Enfouis, une super cigale qui représente un défi royal et s’impose comme l’un des combats de boss les plus redoutables de Core Keeper.

Un tout nouvel arbre de compétences Explosifs fait également son apparition, proposant 8 nouvelles compétences et introduisant de nouveaux types de bombes comme la Bombe du Néant, qui crée un puissant effet d’aspiration, et la Bombe Ravageuse, qui déclenche plusieurs explosions successives. Un nouveau type d’arme, les grenades, ajoute encore plus d’intensité aux combats.

Très demandées par la communauté, les Sacoches font leur entrée pour offrir une meilleure organisation de l’inventaire sans occuper trop d’espace. Ces nouveaux objets permettent de stocker minerais, graines, poissons et objets de valeur dans des espaces dédiés, facilitant ainsi l’exploration et les longues expéditions loin de votre base.

Caractéristiques principales