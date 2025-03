Nous sommes désormais à moins d’un mois du Nintendo Direct consacré à la Switch 2, prévu pour le 2 avril 2025. Cet événement promet d’être la plus grande révélation d’informations sur la nouvelle console de Nintendo à ce jour. Toutefois, de nouveaux détails techniques, issus des derniers dépôts auprès de la FCC, viennent alimenter l’enthousiasme des fans avant la présentation spéciale.

NFC et amiibo toujours au rendez-vous

Il y a quelques mois, une rumeur avait circulé au sujet d’un brevet lié à la Switch 2, laissant entendre que le support NFC serait de retour. Les documents FCC confirment désormais que cette fonctionnalité est bel et bien intégrée dans le Joy‑Con droit, exactement comme sur la Switch d’origine, afin de scanner les données amiibo. Les amateurs de figurines et de contenus exclusifs pourront ainsi continuer à bénéficier de cette technologie éprouvée.

Wi‑Fi 6 pour une connectivité améliorée

Une autre découverte importante des dépôts FCC concerne le type de Wi‑Fi qui équipera la Switch 2. Les tests indiquent que la console prendra en charge les réseaux Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec jusqu’à 80 MHz de bande passante, une nette amélioration par rapport au Wi‑Fi 5 (802.11ac) présent sur la première génération. Toutefois, il semble que la Switch 2 ne supportera ni le Wi‑Fi 7 ni le Wi‑Fi 6E, et les tests ne mentionnent que la compatibilité avec les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz, sans inclure la bande 6 GHz plus rapide et à portée plus courte.

Adaptateur secteur et ports USB‑C

Les documents FCC révèlent également que la Switch 2 est évaluée pour une tension maximale de 15 V, tout en mentionnant un adaptateur secteur capable d’atteindre 20 V. Ce point pourrait indiquer l’adoption d’un chargeur USB‑C PD (Power Delivery), bien que nous ne disposions pas encore de détails sur l’ampérage et la puissance exacte de charge. En outre, la Switch 2 permettra de charger la console aussi bien via le port USB‑C inférieur que par un nouveau port USB‑C supérieur. Cette confirmation fait écho à une annonce teaser de Nintendo, qui évoquait déjà l’ajout d’un port supplémentaire en haut de la console.

Compatibilité et rétrocompatibilité

Les dépôts montrent aussi que la Switch 2 a été testée avec une cartouche HAC – ce qui signifie une cartouche de la Switch d’origine – confirmant ainsi que la nouvelle console sera rétrocompatible. Nintendo poursuit ainsi une tradition de compatibilité que l’on retrouve depuis des décennies (DMG pour la Game Boy, DOL pour la GameCube, RVL pour la Wii, et HAC pour la première Nintendo Switch).

Des schémas révélateurs

Les diagrammes fournis par la FCC montrent la console testée avec et sans contrôleurs attachés, ainsi qu’avec et sans station d’accueil, afin de garantir que tous les scénarios d’utilisation sont correctement pris en compte. Ces tests n’ont pas permis de déterminer si la Switch 2 offrira une vitesse de charge plus rapide ou une puissance accrue lorsqu’elle est placée dans sa station d’accueil.

Un futur proche, mais encore des inconnues

Bien que nous n’ayons pas encore toutes les réponses – notamment en ce qui concerne la vitesse de charge en watts ou d’éventuelles améliorations supplémentaires – Nintendo a confirmé que la Switch 2 sera lancée d’ici la fin de l’année 2025. Les fans se demandent désormais si la nouvelle console continuera à supporter les figurines amiibo équipées du NFC, et les dépôts FCC laissent penser que c’est bel et bien le cas.