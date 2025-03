River City Saga: Three Kingdoms Next (RCS:TKN) est une proposition audacieuse qui mélange l’univers des Trois Royaumes de la Chine antique avec l’esprit décalé et la jouabilité typique de la série River City. Développé par la société japonaise Arc System Works (connu pour ses jeux de combats notamment Guilty Gear ou BlazBlue), ce jeu débarque sur les consoles Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC le 7 novembre 2024. Il se distingue par sa capacité à fusionner les codes d’un beat’em up rétro avec des éléments stratégiques et narratifs inspirés des événements historiques des Trois Royaumes.

Dans RCS:TKN, les personnages emblématiques de la saga Kunio-kun se retrouvent plongés dans l’univers tumultueux de la Chine antique, où ils prennent les rôles de figures historiques célèbres tel que Guan Yu pour Kunio, un des généraux les plus célèbres de l’armée de Liu Bei.

Le scénario, tout en restant fidèle à l’essence des Trois Royaumes, ne se prend pas trop au sérieux. L’humour caractéristique de la série River City est omniprésent, et l’histoire se déroule avec un ton léger, parfois absurde, sans renier les grands événements historiques. On y suit le parcours de plusieurs personnages, chacun ayant son propre rôle à jouer dans l’histoire militaire de cette époque, mais souvent avec une approche décalée.

Le jeu mélange événements historiques réels et éléments fictifs, ce qui permet à l’intrigue de rester accessible et divertissante, tout en conservant des touches d’humour et de légèreté qui rappellent les précédents titres de la série.

RCS:TKN est la suite du titre River City Saga : Three Kingdoms et prend place au lendemain de la bataille des Falaises Rouges, là où s’est donc terminé le 1er opus sorti le 21 juillet 2022. (29,99€ chacun sur l’eshop Nintendo).

“Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, mais adaptez-vous aux circonstances chaque fois particulières.” Sun Tzu, l’art de la guerre.

/!\ Il vaut mieux prévenir que guérir et taper dans le mille maintenant : Le titre, tout comme son prédécesseur, regorge de dialogues certes rigolos entre les personnages mais seulement en anglais. Il vaut mieux être un bon gamer bilingue pour s’en sortir et comprendre l’histoire comme le gameplay in-game.

Le cœur du jeu reste le combat, fidèle aux racines des beat ’em up classiques. Le système de combat reprend les bases des River City avec des affrontements en 2D, où l’objectif est de défaire des vagues d’ennemis à l’aide de combos, de prises et d’armes improvisées (des haches, des tiges de bambou, etc). Les mécaniques de jeu sont simples à prendre en main, mais offrent une profondeur stratégique appréciable pour ceux qui souhaitent optimiser leur gameplay.

Un des ajouts intéressants de ce titre est l’intégration de tactiques spéciales inspirées de la stratégie militaire des Trois Royaumes. Par exemple, la “Freeze Tactic” gèle les ennemis sur place, tandis que l’ « Earthquake Tactic » secoue les ennemis et les étourdis. Ce système ajoute une dimension tactique au jeu à condition de les utiliser à bon escient.

De plus, le jeu introduit des éléments de personnalisation des personnages, permettant aux joueurs de renforcer leurs compétences et leur équipement. L’ajout de la moto Red Hare, un véhicule emblématique des Trois Royaumes, permet de se déplacer rapidement et d’écraser les ennemis qui se trouvent sur notre chemin.

Le jeu affiche un style visuel qui combine pixellisation traditionnelle des jeux Kunio-kun et des graphismes plus modernes pour les décors et les animations. Les personnages sont représentés en 2D, ce qui rend hommage aux premiers titres de la série, tandis que les arrière-plans bénéficient de graphismes plus détaillés, avec des illustrations et des effets visuels qui apportent un certain contraste.

Les animations sont fluides, et les attaques spéciales sont plutôt spectaculaires, avec des effets visuels qui augmentent l’intensité des combats. Cependant, le contraste entre l’animation des personnages et les décors parfois simplistes peut déstabiliser certains joueurs. Toutefois, l’interface reste claire et fonctionnelle, et les éléments graphiques sont bien intégrés dans l’ensemble.

La bande-son du jeu mélange des morceaux inspirés de la musique traditionnelle chinoise avec des thèmes plus modernes et énergiques, ce qui renforce l’aspect dynamique et décalé du titre. L’atmosphère sonore reste très cohérente avec l’ambiance du jeu, même si, comme dans la majorité des titres de la série Kunio-kun, l’humour et les dialogues décalés apportent une touche légère qui contraste parfois avec la grandeur historique des Trois Royaumes.

La durée de vie de RCS:TKN dépendra surtout de la manière dont le joueur aborde le jeu. En moyenne, environ une bonne dizaine d’heure permet de terminer l’histoire principale, mais la rejouabilité est renforcée par plusieurs personnages jouables, des missions secondaires, et la possibilité de personnaliser et d’améliorer les personnages au fur et à mesure de notre progression dans le jeu.

De plus, chaque personnage a des compétences uniques, ce qui incite à rejouer avec différents héros pour découvrir de nouvelles tactiques et interactions. La progression des personnages et l’amélioration de leurs statistiques ajoutent une couche supplémentaire de profondeur au gameplay.

River City Saga: Three Kingdoms Next est disponible sur l’eShop au prix de trente euros.

La lecture culture :

Les Trois Royaumes (Sanguo Yanyi en chinois) est un roman historique chinois sur la fin de la dynastie Han et la période des Trois Royaumes, (169-280). Écrit par Luo Guanzhong au XIVe siècle d’après l’œuvre de Chen Shou écrite au IIIe siècle. Ce roman fait partie des quatre livres extraordinaires de la littérature chinoise (Avec : Au bord de l’eau, La Pérégrination vers l’Ouest et le Jin Ping Mei). Les trois royaumes en question sont ceux de Wei (魏), Shu (蜀) et Wu (吳).

Adaptation en jeu vidéo des Trois royaumes :

La société Koei = saga Dynasty Warriors, Romance of the Three Kingdom ou encore Kessen II ;

Capcom en adaptant le manga Tenchi wo Kurau ;

League of Legend à incorporé Lü Bu et Zhao Yun dans son lore de personnage ;

Mais il y a eu également de nombreuses autres adaptations de l’œuvre en bande dessinée et manga, ainsi qu’en film. [Dynasty Warriors, 2021, sur Netflix à titre d’exemple].