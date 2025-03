Redécouvrez la gloire de la Sega Dreamcast grâce au tout nouveau contrôleur sans fil Retro Fighters D6. Conçu pour moderniser l’expérience de jeu des fans de la Dreamcast, ce gamepad innovant allie nostalgie et performance moderne. Disponible dès maintenant en modèles noir et blanc, le Retro Fighters D6 est compatible avec la Dreamcast d’origine, la Nintendo Switch et les PC, ce qui en fait un choix idéal pour jouer sur le matériel original ou pour profiter des ports de jeux Dreamcast, tels que les prochaines inclusions de Power Stone 1 et 2 dans la Capcom Fighting Collection 2 prévue plus tard cette année.

Un design pensé pour les combats et la rétrocompatibilité

Le Retro Fighters D6 reprend les codes du contrôleur Dreamcast original, véritable révolution lors du lancement de la console à la fin des années 90, tout en y intégrant des technologies modernes. Doté d’un design à six boutons et d’un D-pad précis équipé de micro-interrupteurs Kailh, ce contrôleur offre une réactivité exceptionnelle. Deux modes personnalisables pour les boutons C et Z permettent d’opter pour un mode classique Dreamcast ou pour des configurations alternatives, afin de s’adapter à tous les styles de jeu.

Utilisant la technologie sans fil 2,4 GHz via un dongle compatible, le Retro Fighters D6 est particulièrement adapté aux jeux de combat sur Dreamcast, comme Street Fighter Alpha 3, Soul Calibur et Marvel vs Capcom 2, tout en garantissant une faible latence pour une expérience fluide sur Switch et PC.

Une option idéale pour les fans de jeux rétro

Si vous êtes à la recherche d’une expérience de contrôle unique qui rappelle les derniers jours du matériel SEGA, le Retro Fighters D6 est fait pour vous. Non seulement il vous permet de revivre les sensations du passé, mais il vous offre également la possibilité de jouer à vos jeux rétro préférés avec un confort moderne et des performances accrues.

Alternative moderne : l’8BitDo 64 Bluetooth Controller

Pour ceux qui souhaitent explorer d’autres gamepads au style moderne pour jouer à des jeux rétro, le prochain 8BitDo 64 Bluetooth Controller mérite également le détour. Conçu initialement pour la console FPGA Nintendo 64, l’Analogue 3D, ce contrôleur sera aussi compatible avec PC, Switch et appareils Android. Ressemblant au contrôleur original de la N64 mais avec des améliorations notables – sticks anti-drift Hall Effect, design ergonomique modernisé, connectivité Bluetooth et personnalisation via l’application de bureau 8BitDo – il promet une expérience de jeu optimale. Prévu pour un lancement au tarif de 40 $ le 30 juin, ce contrôleur est disponible en modèles noir et blanc, bien que la date puisse varier en raison du récent retard de l’Analogue 3D. Les précommandes sont d’ores et déjà disponibles sur Amazon.

Caractéristiques clés du Retro Fighters D6