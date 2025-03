Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – 5.9GB

Endless Deaths – 3.9GB

Trap Yuri Garden – 2.4GB

KinnikuNeko: Super Muscle Cat – 2.3GB

Korean Drone Flying Tour Ganghwa-do – 2.2GB

Escape Site 13 – 2.0GB

Mini Football Cup – 2.0GB

The Phantom – 1.8GB

Content Warning: Scary Filming – 1.6GB

Expelled – 1.4GB

Fate: Reawakened – 1.3GB

Moorhuhn Kart 4 – 1.3GB

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? – Fullland of Water and Light – 1.2GB

Beast: Bio Exo Arena Suit Team – 1.1GB

Cashier Simulator – 1.0GB

Witchroid Vania: A Magical Girl’s Fantastical Adventures – 894MB

Alehouse Tavern Simulator – 877MB

Forest Ranger Life Simulator – 790MB

One Btn Bosses – 748MB

JustAxe – 700MB

K-pop Idols Dating: Anime Love for B.SeveT – 688MB

K-pop Idols Dating: Anime Love for PinkOrbil T. – 688MB

Wine Factory Simulator – 551MB

3D Don’t Die Mr. Robot – 545MB

Ringo’s Roundup – 513MB

Sakura Haven – 446MB

Public Transport Simulator 2 – 409MB

Centum – 362MB

Dark Receipt – 253MB

Quiz 50 Ways to Read the Kanji – 199MB

Lost Oasis – 196MB

Hike Haven – 190MB

Hyper Mirror Run – 133MB

Eggconsole Super Zenon Gamma 5 PC-8801mkIISR – 39MB