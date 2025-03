Deux classiques indispensables du genre RPG font leur retour sur les plateformes de jeu modernes avec des améliorations des graphismes, du son et du système de jeu ; Critical Role diffusera un épisode spécial sur le thème de Suikoden le 12 mars.

Konami Digital Entertainment Inc. (KONAMI) annonce aujourd’hui que Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, ainsi que sur PC via STEAM, Microsoft Games et Epic. Pour célébrer le retour de ces deux titres RPG intemporels, les fameux rôlistes de Critical Role diffuseront un épisode spécial sur le thème de Suikoden le 12 mars.

Suikoden, la franchise RPG originale de KONAMI, a débuté son épopée en 1995 et a rapidement gagné en popularité. Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars conserve l’histoire et le charme des personnages hauts en couleur des deux premiers opus. La bande-annonce de lancement récapitule les scénarios de Suikoden I&II, en plus de révéler de nouvelles images du système de bataille et d’autres amélioration du gameplay.

La collection HD comprend plusieurs améliorations fondamentales et fonctionnalités de confort : Améliorations graphiques Les sprites et les environnements sont agrémentés de nouveaux effets comme l’éclairage, des nuages et animations d’ombres. Des flammes vacillantes, de la fumée, le mouvement des feuilles et des insectes : autant de détails qui composent une ambiance pleine de vie !

Les effets et la mise en scène ont été repensés, pour donner un nouveau coup de projecteur aux séquences mémorables des titres. Nouvelles illustrations pour les personnages Les portraits de chaque personnage ont été mis à niveau en HD. Junko Kawano, qui a créé les personnages de la version originale de Suikoden sortie en 1995, a redessiné tous les portraits pour Suikoden I HD Remaster Gate Rune War. Améliorations du son Sons de l’environnement – Un grand nombre de sons qui n’étaient pas présents dans la version originale, comme le courant de l’eau, le vent, les insectes et les bruits de pas de course ont été ajoutés, rendant l’expérience plus immersive.

Sons des affrontements – Tous les effets sonores sont désormais en HD. En plus de l’impact des sons en 3D, le réalisme du sound design augmente grandement le dynamisme des batailles ! Améliorations du système de jeu Différentes nouvelles fonctionnalités sont implémentées, telles qu’un journal de dialogues, des batailles automatiques ou encore des batailles à double vitesse. Épisode spécial de Critical Role Critical Role, une société indépendante qui a débuté sous la forme d’un jeu de rôle entre amis et a évolué en une organisation dédiée à la narration, diffusera un épisode spécial sur Beacon.tv, sa propre plateforme, ainsi que sur ses chaînes YouTube et Twitch le 12 mars afin de célébrer la sortie des remasters HD. L’épisode sera enregistré dans un format table ronde, avec des éléments qui rappellent les jeux de rôle sur table.