Sorti sur Nintendo Switch après un passage sur iOS et Android, Alter Age est un RPG développé par Kemco, un studio connu pour ses jeux rétro. Ce titre propose une aventure qui sort de l’ordinaire en incorporant un système unique d’altération des âges des personnages, influençant aussi bien l’histoire que le gameplay. Alors, ce concept innovant suffit-il à en faire un RPG incontournable ? Plongeons dans l’analyse complète d’Alter Age.

Kemco est un studio japonais reconnu pour ses titres rétro et ses RPG aux mécaniques accessibles. Avec Alter Age, Kemco s’inscrit dans la continuité de ses précédents succès sur plateformes mobiles (iOS et Android) en apportant ce concept novateur sur Nintendo Switch. Le savoir-faire du studio transparaît dans la qualité de l’exécution et l’attention portée aux détails, que ce soit dans la mise en scène des batailles ou dans la profondeur des quêtes secondaires.

L’histoire d’un RPG qui change des habitudes

L’histoire suit Arga, un jeune garçon déterminé à quitter son village natal pour retrouver son père, disparu depuis des années. Ce dernier ayant abandonné sa famille, sa mère a fini par succomber à la maladie, poussant Arga à partir en quête de réponses. Sur son chemin, il rencontre Elsie et Lillieka, deux jeunes filles de 12 ans, qui seront directement affectées par son mystérieux pouvoir : la Soul Alter. Ce dernier leur permet de changer d’apparence et d’âge, Arga devenant un préadolescent et les filles des jeunes adultes.

Ce concept est central au jeu, car les dialogues des PNJ et les événements de l’histoire évoluent en fonction de l’état des personnages. Un exemple marquant est une scène où une femme cherche à séduire Arga, mais si celui-ci est transformé, elle ne le reconnaît plus et abandonne.

Système de Combat et de Transformation

L’aspect le plus innovant d’Alter Age est sans conteste la mécanique Soul Alter. En combat, la capacité à passer d’une forme à l’autre offre des avantages tactiques remarquables :

: caractérisée par des attaques puissantes, mais une consommation de ressources plus importante. Cette forme permet de déclencher des compétences offensives dévastatrices lorsque la situation l’ Forme adulte : favorise les compétences de soutien et une gestion plus équilibrée des ressources. Ce choix stratégique permet de varier les approches en fonction des adversaires.

Par ailleurs, le système des Brave Hearts permet de booster certaines attaques, mais exige une gestion fine, puisque ces bonus peuvent être annulés si mal utilisés. Ce subtil équilibre entre risque et récompense encourage le joueur à expérimenter différentes stratégies, tant en solo que dans la composition de son équipe.

Exploration et Quêtes

En dehors des combats, l’exploration tient une place importante dans Alter Age. La carte du jeu est jalonnée de villages pittoresques, de donjons périlleux et de lieux secrets qui invitent à la découverte. Les quêtes secondaires y sont nombreuses et ne se contentent pas de remplir la durée de vie du jeu : elles apportent un éclairage supplémentaire sur le passé et la personnalité des protagonistes. Par exemple, certains dialogues de PNJ évoluent en fonction de l’état d’altération des personnages, ajoutant une dimension ludique à la simple exploration.

Un des aspects originaux est le menu des “Quêtes pour Brave Stones”, rappelant certains mécanismes vus dans Astrune Academy. Ce menu offre des défis supplémentaires et des récompenses qui influencent la progression du personnage. De plus, un DLC optionnel – l’Alter Pass – permet de débloquer des contenus exclusifs comme l’apparition du « Sword Girl », incarnée par Alice de Sword of Elpisia, créant ainsi un pont entre différents titres du catalogue de Kemco.

Un jeu à la RPG Maker

Sur Nintendo Switch, les commandes se révèlent fluides et bien adaptées au style du jeu. Les fonctionnalités telles que la marche rapide et les rencontres aléatoires sont facilement accessibles via des boutons dédiés, garantissant une navigation sans accrocs dans les menus et les combats. Le passage d’une forme à l’autre, essentiel à la stratégie, est également intuitif, permettant de basculer sans interrompre le rythme du jeu.

Alter Age mise sur un style pixel-art qui rappelle les grands classiques des années 90. Les sprites sont soignés, avec des animations suffisamment détaillées pour transmettre l’émotion des scènes narratives et l’intensité des combats. Les environnements, bien que simples, sont variés et réussissent à créer une atmosphère immersive qui renforce la nostalgie du joueur tout en intégrant des touches de modernité dans la direction artistique.

La bande-son contribue largement à l’ambiance rétro du jeu. Les musiques, adaptées à chaque environnement – qu’il s’agisse de villages paisibles ou de donjons menaçants – s’intègrent parfaitement dans l’expérience. Les bruitages et effets sonores, quant à eux, viennent souligner l’action et la tension des combats, offrant un équilibre entre nostalgie et immersion moderne.

Avec une histoire principale qui offre environ 20 à 25 heures de jeu, Alter Age propose une durée de vie respectable pour un JRPG indépendant. Toutefois, ce sont surtout les quêtes secondaires et la richesse du système d’altération qui offrent une grande rejouabilité. La possibilité d’expérimenter avec différentes configurations de personnage, et de voir comment les dialogues et événements évoluent en fonction de vos choix, encourage à revisiter le jeu pour découvrir tous ses secrets.

Alter Age est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch.