Natsume Inc, développeur et éditeur mondial de jeux vidéo familiaux, a annoncé aujourd’hui que Harvest Moon : The Lost Valley & Skytree Village est disponible en précommande sur le Natsume Store, avant sa sortie en juin 2025. Les précommandes incluent un cadeau exclusif à l’achat, un standee en acrylique (d’une valeur de 12,99 $), jusqu’à épuisement des stocks.

Natsume a également partagé les premières captures d’écran, révélant comment Harvest Moon : The Lost Valley et Harvest Moon : Skytree Village (sortis à l’origine sur Nintendo 3DS) ont été optimisés pour la Nintendo Switch, avec une interface utilisateur et des contrôles mis à jour, ainsi que des textures et des effets de plus haute résolution.

Plongez dans l’univers intemporel de Harvest Moon avec un pack spécial comprenant deux titres appréciés des fans, désormais améliorés pour la Nintendo Switch ! Que vous y reveniez ou que vous les découvriez pour la première fois, Harvest Moon : The Lost Valley et Harvest Moon : Skytree Village sont désormais réunis sur une seule carte de jeu, avec tous les contenus téléchargeables inclus ! Revisitez des personnages chéris, comme Doc dans sa première apparition, et profitez de l’ultime aventure agricole. Personnalisez vos paysages, cultivez de mystérieuses mutations de cultures et vivez des sensations fortes, des histoires d’amour et des explorations sans fin dans ces deux mondes pleins de vie.

Harvest Moon : The Lost Valley & Skytree Village sera lancé dans le monde entier et sera disponible en version numérique et physique chez tous les principaux détaillants et sur Natsumestore.com. Numskull Games sera l’éditeur européen et Soft Source l’éditeur asiatique. Numskull Games proposera une édition collector aux fans européens de Harvest Moon, qui comprendra le jeu, 2 planches d’autocollants, 2 arrière-plans de diorama (sur lesquels placer les autocollants), un CD de la bande originale et un poster A4 recto-verso !

Harvest Moon: The Lost Valley

Sorti en 2014 sur 3DS, Harvest Moon: The Lost Valley vous plonge dans une vallée figée dans un hiver éternel. Pris dans une tempête de neige, vous découvrez un lutin de la récolte enseveli sous la neige. Celui-ci vous révèle que les autres saisons ont disparu, et que seul votre aide pourra ramener l’équilibre en collaborant avec les villageois, la Déesse des Récoltes et même le Roi du Monde Souterrain !

Caractéristiques :

✅ Plantez des cultures et élevez des animaux comme des vaches, des poules et des moutons.

✅ Mode de personnalisation en 3D : creusez, empilez et bâtissez votre ferme comme vous le souhaitez !

✅ Débloquez tout le potentiel des sept lutins de la récolte, de la Déesse des Récoltes et du Dieu de la Récolte.

✅ Nouez des liens avec les habitants du village.

✅ Jouez en tant que garçon ou fille, séduisez un prétendant(e), mariez-vous et fondez une famille.

✅ Tous les DLC inclus : tenues, ensembles de bâtiments, nouvelles cultures et personnages additionnels.

Harvest Moon: Skytree Village

Deux ans plus tard, en 2016, Harvest Moon: Skytree Village est venu enrichir la licence avec un nouveau défi : restaurer la puissance de la Déesse des Récoltes en redonnant vie à un monde devenu aride. En réveillant les sept Arbres-Célestes, vous pourrez ramener la fertilité aux terres et reconstruire un village prospère.

Caractéristiques :

✅ Une galerie de personnages hauts en couleur !

✅ Un système de terraformation qui vous permet de modeler votre terrain librement.

✅ Jouez en tant que garçon ou fille, séduisez un(e) prétendant(e) et fondez une famille.

✅ De nouvelles cultures et fleurs à découvrir.

✅ Un système de pêche amélioré avec la possibilité d’élargir les plans d’eau et d’attraper des poissons rares.

✅ Un village vivant avec de nombreux habitants ayant leur propre personnalité.

✅ Tous les DLC inclus : objets cosmétiques et deux personnages supplémentaires.

Une sortie mondiale pour l’été 2025

Natsume’s Cozy Bundle sera disponible en version physique et numérique sur Nintendo Switch auprès des principaux revendeurs et sur Natsumestore.com. L’éditeur Numskull Games se chargera de la distribution européenne, tandis que Soft Source s’occupera de l’Asie. Les amateurs de la licence pourront donc redécouvrir ces deux jeux sur Nintendo Switch avec tout leur contenu additionnel inclus. Un retour nostalgique parfait pour les fans de Harvest Moon et les nouveaux joueurs en quête d’une expérience agricole relaxante et immersive. ✨