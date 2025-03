Aujourd’hui, Inti Creates a dévoilé Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced sur Nintendo Switch. Le lancement de ce jeu aura lieu le 24 juillet 2025.

Le pack comprend Azure Striker Gunvolt, Azure Striker Gunvolt 2 et Azure Striker Gunvolt 3, ainsi que tous les DLC. Selon Inti Creates, » le directeur de la série a renouvelé les trois titres, en peaufinant le gameplay d’action et en mettant à jour la musique. » De plus, les éléments qui étaient proposés séparément, tels que les CD de drames vocaux, sont désormais inclus dans le jeu en mode bibliothèque, ce qui en fait la « version finale » la plus complète de la trilogie.

Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced sera vendu physiquement et numériquement au Japon. Inti Creates proposera un coffret complet 10e anniversaire comprenant un livre d’art A4 intitulé « Azure Striker Gunvolt Series Official Complete Works », un album de six disques « Azure Striker Gunvolt Complete Soundtrack », un album instrumental et une tapisserie B2 avec des illustrations exclusives.