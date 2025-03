Un visual novel qui s’attaque à l’univers de la telenovela ? C’est un concept qui a le mérite d’être attrayant. Après tout, quoi de mieux que le jeu vidéo pour exporter l’extravagance de ces soap opéras ? Développé par Megalixir Games et RCK Games, le jeu est arrivé sur notre eShop le 3 mars 2025 au prix de douze euros cinquante. Sommes-nous face au visual novel de ce début d’année ? Verdict tout de suite !

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à Destino Indomable.

De la telenovela dans un jeu vidéo !

Destino Indomable est un visual novel dans lequel nous incarnons une jeune femme pauvre qui vit dans une maison miteuse avec son papito (son père). Notre personnage ne semble avoir aucune opportunité, cependant, alors qu’elle revient des courses, elle croise Gabriel, un ami d’enfance.

Celui-ci travaille pour la famille « de la Vega » dans une hacienda (grande exploitation agricole d’Amérique latine), et ça tombe bien, un poste vient tout juste de se libérer !

Pour notre personnage, c’est une occasion unique de sortir de la misère et de payer les médicaments de son père souffrant. En deux temps trois mouvements, nous voilà à travailler pour cette richissime famille de la ville.

Cependant, des choses étranges semblent se dérouler dans l’hacienda. Des rumeurs de meurtre et d’adultère flottent autour de la demeure. Ne venons-nous pas d’accepter un emploi qui nous mènera tout droit en enfer ?

Le jeu est constitué de cinq épisodes de telenovela avec quelques scènes hors tournage avec les comédiens et l’équipe technique, ainsi que d’une émission de télévision qui relate tous les ragots et potins.

En termes de gameplay, Destino Indomable est un visual novel très classique. Nous lisons en grande majorité des dialogues et, parfois, nous avons un choix à faire.

Il y a les choix qui permettent d’augmenter ou non notre relation avec un personnage, et les choix qui vont influencer les activités que nous ferons. Tous ces éléments permettent de débloquer certaines fins.

Destino Indomable est un visual novel doté d’un scénario avec de bonnes idées. Nous avons apprécié l’interaction « gifle » qui nous permet, lors de certains dialogues, de gifler notre interlocuteur. Certains passages sont amusants, comme lorsque nous découvrons que le personnage de Santi, un enfant, est en réalité joué par un homme pas très grand de plus de soixante ans.

Il y a des retournements de situation improbables comme dans une telenovela avec des révélations fracassantes, du drama, des Deus ex machina et des jumeaux secrets.

Une impression mitigée quand la partie se termine

Cependant, malgré ces points positifs, le scénario de Destino Indomable nous laisse une impression très mitigée à la fin de la partie.

Malgré le concept accrocheur, la structure est mal maîtrisée, avec des scènes qui semblent parfois n’avoir aucun lien dramaturgique entre elles. Nous avons des personnages-objets, avec des conflits très forts mais qui ne suivent aucun objectif.

La mécanique roule, mais nous suivons des nœuds dramatiques qui s’enchaînent sans aucun point de vue. Dans ces conditions, il est difficile d’avoir de l’empathie pour les personnages et nous ne ressentons aucune émotion face aux drames que traverse notre héroïne.

C’est un peu triste, mais nous nous sommes demandés pendant toute l’aventure si le scénario n’était pas écrit par une I.A. Nous avons en effet (et si c’est un hasard, c’est un hasard malencontreux) toutes les caractéristiques d’un scénario robotisé, avec une histoire fonctionnelle mais qui ressort tous les éléments de la telenovela sans grande cohérence ni technique entre chaque nœud dramatique.

Ce sentiment est malheureusement renforcé par la seule présence d’un « narrative script planning » (planificateur de scénario ?) au générique de fin (et aucun scénariste). De plus, lorsque nous demandons nous-même à une I.A. d’écrire un jeu vidéo autour de l’univers de la telenovela, il nous crée une histoire très proche de Destino Indomable…

Le jeu n’est malgré tout pas un mauvais visual novel, mais il est mal maîtrisé et ne répondra malheureusement pas aux attentes du public. Ceux qui recherchent de la telenovela trouveront l’histoire peu réjouissante, ceux qui veulent de la dramaturgie pure trouveront le récit fouillis, et ceux qui veulent de la romance (ou un otome) seront déçus du manque d’interactions et de choix possibles.

Les scènes hors tournage sont assez plates, et nous avons été déçus de voir des clichés sur le cinéma utilisés de façon aussi peu subtile (le réalisateur acariâtre, l’assistant à tout faire, les comédiens divas, etc.). Il y avait matière à faire mais le visual novel préfère encore une fois enfoncer des portes ouvertes.

Un style manga qui ne va pas très bien avec la telenovela

La durée de vie est convenable pour le prix. Nous avons une histoire qui se termine entre 6 à 10 heures (en fonction de votre investissement) avec plusieurs fins possibles. Cependant, faire une telenovela en seulement cinq épisodes et autant de personnages (une dizaine) nous laisse sur notre faim car le récit n’a pas le temps de se développer.

Techniquement, Destino Indomable n’est pas irréprochable et nous avons eu parfois des lignes de code au lieu de certains dialogues. Il y a aussi des personnages qui mettent du temps à disparaître du décor.

Le jeu n’est pas traduit en français et il vous faudra un niveau courant en anglais pour comprendre l’histoire ainsi que quelques notions d’espagnol pour certaines expressions.

Visuellement, nous avons aussi été déçus de Destino Indomable. Le travail est correct mais il manque cruellement d’originalité. Nous avons un style manga vu et revu pour parler d’un univers venant d’Amérique latine, et il y avait clairement mieux à faire.

La musique (qui passe en boucle) est sympathique, mais l’absence de sous-titrage est frustrante. Nous avons juste quelques expressions idiomatiques en espagnol qui se répètent et finissent par nous lasser.

Nous vous joignons une vidéo du début de l’histoire afin de vous faire votre propre avis.