En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Fable of Fairy Stones sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride. Le jeu est disponible sur l’eShop depuis le 1er mars pour 15€.

Un nouveau héros est désespérément attendu dans le monde de Fairy Stones, car le chaos envahit lentement les paisibles et magnifiques terres de Middengeard. Pouvez-vous découvrir la source de ces maux en collectant toutes les pierres féériques dispersées et ainsi restaurer la paix ?

Des dizaines de monstres et de boss uniques et affamés rôdent pour vous traquer, chacun possédant des caractéristiques bien spécifiques. Choisissez vos armes avec soin et ciblez leurs points faibles.

Profitez pleinement de l’équipement généré automatiquement, incluant des épées, des heaumes, des armures et des boucliers, car une même arme n’apparaîtra jamais deux fois. Parmi les armes, vous trouverez des épées à une ou deux mains, des bombes, des arcs et bien plus encore.

Voyagez à travers une vaste carte et explorez des donjons périlleux ! Dans les villages, vous rencontrerez des personnes utiles qui vous donneront des indices pour votre aventure, vendront des objets et offriront des récompenses rares pour l’accomplissement de quêtes.

Entrez dans les donjons, combattez des hordes de méchants tout en résolvant des énigmes et mettez la main sur des trésors précieux protégés par des bêtes féroces.