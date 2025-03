Avec plus de 200 joueurs légendaires, dont Ted Williams, Derek Jeter, Tony Gwynn et Ken Griffey Jr, vous pouvez construire votre équipe de rêve ! Collectionnez ces légendes et les stars actuelles de la MLB pour créer une équipe sans pareille.

En 2025, MLB The Show fêtera son 20e anniversaire, une étape importante qui honore deux décennies d’histoire du baseball, d’innovation et de souvenirs inoubliables pour les fans de baseball du monde entier.

MLB The Show 25 sera lancé le 18 mars, sur Switch. Le jeu ne sera pas sur les services d’abonnement de la plateforme en 2025. L’accès anticipé commence le 14 mars, pour tous ceux qui achètent l’édition numérique de luxe.