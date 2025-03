Dans un peu plus d’un mois, Raichu d’Alola sera bientôt disponible dans Pokemon Unite ! Les détails sur le personnage sont peu nombreux, mais on peut supposer qu’il disposera d’une variété d’attaques basées sur la planche à voile. Restez à l’écoute pour plus d’informations !

Rejoignez les dresseurs du monde entier sur l’île d’Aeos pour participer aux combats Unite ! Dans les Unite Battles, les dresseurs s’affrontent dans des combats d’équipe à 5 contre 5 pour voir qui peut marquer le plus de points dans le temps imparti. Le travail d’équipe est essentiel : vous et vos coéquipiers devez vaincre les Pokémon sauvages, faire évoluer votre partenaire et éliminer les Pokémon de l’équipe adverse pour l’empêcher de marquer des points. Mettez votre travail d’équipe à l’épreuve et remportez la victoire !