Scopely va acquérir la branche jeux de Niantic, qui comprend « Pokémon GO », « Pikmin Bloom », et « Monster Hunter Now »

L’acquisition inclura toutes les équipes de développement de jeux de Niantic, les célèbres jeux « Pokémon GO » , « Pikmin Bloom » , et « Monster Hunter Now » , ainsi que les applications et services associés « Campfire » et « Wayfarer » , rejoignant ainsi le vaste portefeuille de jeux de Scopely, renforçant son engagement envers les expériences communautaires et sociales.

, , et , ainsi que les applications et services associés et , rejoignant ainsi le vaste portefeuille de jeux de Scopely, renforçant son engagement envers les expériences communautaires et sociales. Les jeux de Niantic rassemblent plus de 30 millions de joueurs actifs par mois (MAU) et ont généré plus d’un milliard de dollars de revenus en 2024 .

et ont généré . « Pokémon GO » reste un phénomène mondial, se classant dans le top 10 des jeux mobiles chaque année depuis son lancement il y a presque 10 ans, avec plus de 100 millions de joueurs uniques en 2024 .

reste un phénomène mondial, se classant dans le top 10 des jeux mobiles chaque année depuis son lancement il y a presque 10 ans, avec . Ce portefeuille combiné donnera naissance à l’une des plus grandes communautés mondiales de joueurs, avec plus d’un demi-milliard de joueurs en 2024.

Scopely, numéro 1 des jeux mobiles aux États-Unis, annonce aujourd’hui avoir signé un accord pour acquérir les activités jeux de Niantic. Estimée à 3,5 milliards de dollars, cette acquisition inclura toutes les équipes talentueuses de Niantic ainsi que leurs jeux majeurs « Pokémon GO », « Pikmin Bloom », « Monster Hunter Now », parmi d’autres applications et expériences en direct. Chez Scopely, les équipes de jeux de Niantic continueront leurs projets sous la direction de leurs leaders historiques Kei Kawai et Ed Wu.

Reconnue comme l’une des plus grandes entreprises de jeux mobiles en pleine croissance, Scopely est célèbre pour ses expériences sociales durables comme « MONOPOLY GO! », « Stumble Guys », « Star Trek™ Fleet Command », « MARVEL Strike Force », et bien d’autres. Cette acquisition confirme l’engagement de Scopely à investir dans des jeux aimés par des communautés passionnées à travers le monde.

« Scopely s’est toujours concentré sur la création de communautés significatives grâce au jeu, et l’organisation jeux de Niantic est l’une des meilleures au monde dans ce domaine. Nous sommes extrêmement inspirés par ce qu’ils ont construit : des expériences innovantes qui captivent un public mondial durable. Nous avons hâte de soutenir davantage leur créativité », a déclaré Tim O’Brien, Directeur des revenus et membre du conseil d’administration de Scopely.

« Peu de jeux ont atteint l’ampleur et la longévité de « Pokémon GO », qui a dépassé les 100 millions de joueurs l’année dernière. Leur capacité unique à favoriser les interactions réelles, comme lors des événements live, est incomparable. »

Les jeux et applications de Niantic rejoignant Scopely :

« Pokémon GO »

L’un des jeux mobiles les plus couronnés de succès, basé sur la franchise Pokémon.

20 millions de joueurs actifs chaque semaine .

. Présent dans plus de 190 pays , avec une communauté investissant en moyenne 40 minutes par jour .

, avec une communauté investissant en moyenne . Près de la moitié des joueurs jouent 7 jours sur 7 .

. Plus de 30 milliards de kilomètres parcourus par les joueurs.

par les joueurs. Les événements réels comme Pokémon GO Fest ont vendu 2 millions de billets en 2024 et les joueurs ont capturé plus de 150 millions de Pokémon lors de ces événements.

« Pikmin Bloom »

En collaboration avec Nintendo, lancé en 2021.

Année record en 2024 , avec le plus grand nombre de joueurs actifs depuis sa sortie.

, avec le plus grand nombre de joueurs actifs depuis sa sortie. 3.940 milliards de pas comptabilisés en 2024 .

. Grands rassemblements communautaires au Japon, aux États-Unis, en Allemagne et à Taïwan.

« Monster Hunter Now »

Dernier jeu de Niantic, sorti en septembre 2023, succès immédiat surtout au Japon.

Plus de 15 millions de téléchargements en 7 mois .

. Plus de 20 000 participants à son premier événement live à Shibuya.

à son premier événement live à Shibuya. Plus de 50 % des joueurs jouent tous les jours.

« Campfire » et « Wayfarer »

Applications sociales complémentaires.

Campfire : pour connecter les joueurs localement et favoriser les rencontres réelles.

: pour connecter les joueurs localement et favoriser les rencontres réelles. Wayfarer : pour cartographier de nouveaux lieux dans les jeux Niantic.

: pour cartographier de nouveaux lieux dans les jeux Niantic. En 2024 : 6 millions de personnes ont participé à des rencontres via Campfire.

ont participé à des rencontres via Campfire. Plus de 11,5 millions de nouveaux « Wayspots » ajoutés grâce à Wayfarer depuis 2019.

John Hanke, fondateur et PDG de Niantic :

« Les jeux Niantic ont toujours été un pont entre les gens et une invitation à l’exploration. Je suis convaincu que cette acquisition par Scopely apportera un soutien solide et durable pour que nos jeux restent des « jeux éternels », transmis aux futures générations. »

À propos de l’avenir de Niantic :

Après l’acquisition, Niantic va se réorganiser autour de sa plateforme technologique via une nouvelle entité indépendante Niantic Spatial Inc., dirigée par Hanke. Celle-ci se concentrera sur l’IA géospatiale et continuera de gérer les jeux AR « Ingress Prime » et « Peridot ».

Tous les développeurs de Niantic et les dirigeants Kei Kawai et Ed Wu rejoindront les 2 300 employés de Scopely à travers l’Asie, l’EMEA, l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale.

Ed Wu, SVP de « Pokémon GO » :

« Servir des centaines de millions de dresseurs à travers le monde depuis 10 ans a été un immense honneur, et le meilleur reste à venir. Notre mission reste claire : inspirer les gens à découvrir Pokémon dans le monde réel. Avec le soutien total de Scopely, nous allons rendre « Pokémon GO » meilleur que jamais, avec des batailles massives, de nouvelles façons de connecter les joueurs, et surtout, la magie de rencontrer des Pokémon dans le monde réel. »

Cette transaction est soumise aux approbations réglementaires et conditions de clôture habituelles.

Si tu veux, je peux aussi t’en faire un résumé plus court et condensé ! Tu veux ?