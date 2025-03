Le studio Lavabird annonce l’arrivée prochaine de Warside, un jeu de stratégie tactique au tour par tour nerveux, sur Nintendo Switch. Prévu d’abord sur PC le 14 avril 2025, Warside débarquera ensuite sur la console de Nintendo à une date encore à préciser. En attendant, une nouvelle bande-annonce est disponible et visible ci-dessous.

Warside entend revenir à l’essence même de ce qui a fait le succès des grands classiques du genre. Au programme : une vaste campagne scénarisée, des commandants uniques avec des styles de jeu variés, des pouvoirs spéciaux dévastateurs, et une grande diversité d’unités et de terrains.

Un gameplay tactique riche et accessible

Dans Warside, le joueur choisit son Commandant, rassemble ses forces, et part à la conquête du champ de bataille. Chaque commandant bénéficie de capacités passives propres et d’un pouvoir spécial (Battle Power), à déclencher au bon moment pour renverser le cours de la bataille.

Côté unités, l’arsenal est complet :

Artillerie, tanks, sous-marins, navires de guerre pour dominer la terre et la mer

pour dominer la terre et la mer Avions de chasse et bombardiers pour prendre le contrôle des airs

pour prendre le contrôle des airs Unités d’infanterie spécialisées comme snipers, médecins, équipes de mortiers ou saboteurs

Un contenu généreux et multijoueur

Avec plus de 30 missions dans un mode campagne solo riche en batailles, escortes, infiltrations et événements scénarisés, Warside propose une aventure variée à travers des environnements dessinés à la main : forêts, déserts, plaines enneigées et terres toxiques.

Enfin, pour prolonger l’expérience, Warside proposera du multijoueur en local et en ligne (cross-plateforme), pour affronter ses amis et mettre à l’épreuve ses talents de stratège.

Warside promet donc de séduire les amateurs de tactique, entre héritage des classiques et modernité du gameplay. Plus d’infos sur la version Switch à venir prochainement !