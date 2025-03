Le studio Memorable Games a récemment annoncé que leur jeu d’aventure cosy et mystérieux, On Your Tail, sortira sur Nintendo Switch le 13 mars ! Le jeu sera proposé au prix de 29,99€. Avec un mélange unique de mystère, de création de liens et d’activités relaxantes, cette aventure chaleureuse promet un voyage inoubliable pour tout le monde.

La version Switch contiendra l’intégralité du jeu PC, pour profiter pleinement de On Your Tail où que vous soyez. Vous pouvez découvrir un nouvel aperçu du jeu grâce à la bande-annonce ci-dessus.

Détendez-vous au soleil et partez à la découverte des secrets de la magnifique ville méditerranéenne de Borgo Marina aux côtés de Diana, une écrivaine en quête d’inspiration. Rapidement, elle se retrouve mêlée à un mystère complexe qui menace de bouleverser la ville. Pour résoudre l’affaire, vous utiliserez votre Chronolens, un outil permettant d’explorer les scènes de crime, de collecter des indices et d’identifier le coupable.

Et lorsque vous aurez besoin de souffler après vos enquêtes, vous pourrez observer les étoiles, cuisiner de délicieux plats, ou encore pêcher sur de sublimes plages. Un parfait mélange d’aventure, de détente et de suspense vous attend dans cette escapade inoubliable.

Caractéristiques principales :

Résolvez des mystères : Rassemblez des indices et examinez les scènes de crime pour reconstituer les faits grâce à un mode de déduction inspiré des jeux de cartes .

: Rassemblez des indices et examinez les scènes de crime pour reconstituer les faits grâce à un . Tissez des liens : Faites connaissance avec les habitants, apprenez à mieux les connaître et renforcez vos relations .

: Faites connaissance avec les habitants, apprenez à mieux les connaître et . Mini-jeux : Faites une pause dans vos enquêtes et profitez de divers mini-jeux en ville, comme la cuisine, la pêche et bien plus encore !

Préparez-vous à replonger dans l’âge d’or des jeux de plateforme !

L’éditeur SelectaPlay et le développeur Nakama Game Studio annoncent la sortie de Bubble Ghost Remake sur Nintendo Switch le 27 mars 2025. En attendant sa sortie, une toute nouvelle bande-annonce vient d’être dévoilée et est à découvrir ci-dessus.

Bubble Ghost Remake sera disponible en version numérique dans le monde entier sur Nintendo Switch, ainsi qu’en édition physique Standard (NA et EU) et édition Collector (EU uniquement), via des revendeurs spécialisés en Europe.

Inspiré des classiques de la Game Boy et du Commodore 64, Bubble Ghost Remake propose aux fans une relecture moderne et visuellement époustouflante de ce jeu culte, racontant l’histoire farfelue d’un fantôme et sa bulle, explorant un manoir enchanté rempli d’aventures et de défis !

Pour les collectionneurs nostalgiques, l’édition Collector signée SelectaPlay est un incontournable ! Présentée dans une boîte grand format illustrée avec des artworks exclusifs, cette édition contiendra :

Le jeu en version physique pour Nintendo Switch

pour Nintendo Switch Une BD préquelle imprimée, illustrée par l’équipe de développement

imprimée, illustrée par l’équipe de développement La bande-son joyeuse sur CD, composée par Fran Romguer

sur CD, composée par Une planche de stickers

Un présentoir en acrylique Bubble Ghost Remake

À propos de Bubble Ghost Remake :

Guide un petit fantôme et sa bulle à travers un manoir ensorcelé rempli de dangers et de défis dans ce remake incroyable de Bubble Ghost. Maîtrise des niveaux exigeants et des énigmes ingénieuses en dévoilant l’histoire du fantôme Heinrich Von Schinker.

Cette nouvelle version propose :