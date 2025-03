Après le succès d’Everdream Valley, le studio Mooneaters, en partenariat avec Untold Tales et VARSAV Game Studio, dévoile aujourd’hui Everdream Village, une nouvelle simulation de vie et d’agriculture qui pousse encore plus loin les concepts du premier opus.

Prévu pour 2025 en accès anticipé sur Steam, avant une sortie complète sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, Everdream Village s’annonce comme une aventure immersive où gestion de village, exploration et relations humaines se mêlent pour offrir une expérience riche et apaisante.

Un village vivant à construire et à faire évoluer

Dans Everdream Village, les joueurs ne se contenteront pas de gérer une ferme : ils auront la charge de bâtir et faire prospérer un véritable village vivant. Chaque habitant possède ses propres routines, humeurs et personnalités. En créant des liens forts avec eux, les joueurs pourront compter sur leur aide pour de nombreuses tâches du quotidien, comme cultiver les champs, nourrir les animaux ou encore récolter les ressources. Le jeu proposera également un système de relations approfondi, laissant place à des amitiés sincères et, pourquoi pas, des histoires d’amour.

Un monde ouvert magique à explorer

L’aventure ne s’arrête pas aux frontières du village. Les joueurs pourront explorer un vaste archipel composé d’îles enchantées, chacune avec ses propres écosystèmes, ressources et secrets. Ces explorations permettront de récupérer des trésors rares, des matériaux uniques et de découvrir des histoires cachées.

La magie jouera un rôle essentiel, permettant aux joueurs de se transformer en animaux pour mieux interagir avec la nature environnante et accéder à des zones inédites.

Des animaux à choyer et un écosystème vivant

Le monde d’Everdream Village sera peuplé d’une grande variété d’animaux sauvages et domestiques, tous ayant une influence sur l’écosystème du jeu. Les joueurs pourront élever et croiser différentes espèces afin d’obtenir des variantes uniques et enrichir leur environnement.

Une ferme à faire prospérer et un monde à façonner

Le cœur du jeu reste la gestion de la ferme et du village. Il faudra cultiver les terres, élever les animaux, et produire divers biens, tout en entretenant des relations étroites avec les autres habitants. Plus la communauté sera soudée, plus elle sera efficace et solidaire.

Le jeu proposera également un système de terraforming permettant de modeler le terrain : créer des collines, creuser des rivières, ou encore explorer des sous-sols à la recherche de ressources cachées.

Une multitude d’activités annexes

Au-delà de l’agriculture, Everdream Village offrira une grande diversité d’activités : cuisine, pêche, collecte de créatures rares, quêtes pour les habitants, et bien plus encore. Chaque journée apportera son lot de découvertes et de surprises.

Caractéristiques principales d’Everdream Village

Exploration d’îles magiques , chacune avec ses écosystèmes et ressources uniques.

, chacune avec ses écosystèmes et ressources uniques. Construction d’un village dynamique et vivant , influencé par les relations nouées avec ses habitants.

, influencé par les relations nouées avec ses habitants. Élevage et croisement d’animaux , avec de nombreuses espèces et variations génétiques.

, avec de nombreuses espèces et variations génétiques. Gestion agricole complète , avec culture, élevage et interactions sociales.

, avec culture, élevage et interactions sociales. Terraforming du monde , pour façonner les paysages à volonté.

, pour façonner les paysages à volonté. Nombreuses activités annexes, allant de la cuisine à la pêche en passant par les quêtes communautaires.

Un jeu pour les amoureux de nature, de gestion et d’aventure

Avec Everdream Village, Mooneaters promet une expérience profonde et accessible, parfaite pour les amateurs de jeux de gestion et de simulation de vie. Un titre qui combine avec soin le charme d’un Stardew Valley, la profondeur d’un Animal Crossing, et une touche d’exploration et de magie inédite.

Le jeu sera disponible en accès anticipé sur Steam en 2025, avant une sortie complète sur toutes les consoles et PC.