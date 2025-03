Focus Entertainment Publishing, une filiale du groupe PULLUP Entertainment, Games Workshop et Saber Interactive sont fiers d’annoncer le développement de Warhammer 40,000: Space Marine 3, la suite de la franchise mythique issue de l’univers de Warhammer 40,000.

Space Marine 2 continue de ravir les joueurs et cette nouvelle édition promet une expérience encore plus immersive et fidèle à l’univers de Warhammer 40,000, avec un gameplay intense, brutal et spectaculaire.

« Nous avons été honorés de l’extraordinaire réaction des fans au lancement de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Nous allons continuer de soutenir le jeu avec des contenus passionnants et des mises à jour régulières pour les prochaines années. Nous sommes heureux aujourd’hui d’annoncer que l’aventure se poursuivra avec Space Marine 3. Les joueurs peuvent s’attendre à une campagne immersive, un mode multijoueur et des innovations qui redéfiniront les standards du jeu d’action à la troisième personne. Conçu en étroite collaboration avec Games Workshop, Warhammer 40,000: Space Marine 3 élèvera le genre vers de nouveaux sommets en introduisant des batailles de grande envergure et encore plus spectaculaires », déclare John Bert, Directeur Général Délégué de Focus Entertainment Publishing, filiale du Groupe PULLUP Entertainment.

« Space Marine 2 a marqué un tournant pour Saber interactive, incarnant l’aboutissement de 25 années d’expérience dans le développement de jeux vidéo. Ce projet a été une véritable vitrine de notre savoir-faire, et son succès témoigne de l’engagement et de la passion de nos équipes. Aujourd’hui, nous entamons le développement de Space Marine 3, un jeu qui suscite d’énormes attentes auprès de notre communauté de fans, en constante expansion. Tout en poursuivant notre engagement à enrichir et à faire évoluer l’univers de Space Marine 2 dans les années à venir, nous mettrons à profit toute notre expertise pour proposer une expérience encore plus spectaculaire et immersive avec ce troisième opus. Nous voyons en Space Marine 3 l’opportunité de rendre un hommage grandiose à l’univers de Warhammer 40,000.» déclare Matthew Karch, Président-Directeur Général de Saber Interactive.

Plus d’informations sur Warhammer 40,000 : Space Marine 3 seront révélées ultérieurement.

Warhammer 40,000: Space Marine 2, enrichi en continu par des contenus additionnels depuis son lancement continuera d’avoir un plan de contenu très ambitieux pour les prochaines années avec notamment le mode Horde qui sortira prochainement.