À vos tabliers ! Le studio Silver Lining Interactive vient d’annoncer, en collaboration avec Krillbite Studio, l’arrivée de Fruitbus sur PlayStation 5 et Nintendo Switch d’ici la fin de l’année 2025. Déjà salué sur PC par des critiques « Très Positives » sur Steam, ce road trip gourmand et chaleureux s’apprête désormais à séduire les joueurs consoles, avec des versions numériques et physiques.

Une aventure culinaire cosy et ouverte sur le monde

Dans Fruitbus, le goût et la convivialité sont au cœur du gameplay. Vous prenez le volant du food truck hérité de votre grand-mère pour sillonner l’archipel coloré de Gustum, à la recherche d’ingrédients frais pour concocter des plats qui nourrissent autant les corps que les cœurs.

Chaque île, avec ses paysages uniques, offre de nouvelles saveurs à découvrir, des coutumes locales et des habitants aux histoires touchantes. En cuisinant, vous tissez des liens, répandez la bonne humeur et redonnez vie à ce monde vibrant, une recette à la fois.

Un food truck à votre image

Mais Fruitbus ne se limite pas à cuisiner :

Personnalisez votre camion pour le rendre unique, avec des éléments aussi farfelus qu’une banane géante élastique ou des ailes de course pour gagner en vitesse.

Attirez les gourmands avec de la musique, des couleurs vives et des gadgets pleins de charme.

Respectez la nature en cueillant avec soin les ingrédients dans les clairières secrètes, grottes oubliées et forêts luxuriantes.

Un menu qui évolue selon vos envies

Dans ce monde ouvert, vous êtes libre de :

Améliorer votre cuisine pour qu’elle corresponde à votre style de jeu : créations originales et amusantes ou spécialités locales à maîtriser.

Imaginer des plats inédits qui éveilleront souvenirs et émotions chez vos clients.

Créer des liens forts avec une clientèle fidèle, chacun ayant son histoire et ses attentes.

Au fil de votre voyage, la nourriture devient un langage universel, capable de briser la glace, de résoudre des problèmes et d’ouvrir de nouvelles opportunités pour vous et votre Food Truck.

Précommandes bientôt ouvertes

Les listes de souhaits et précommandes des éditions physiques et numériques sur PlayStation 5 et Nintendo Switch seront bientôt disponibles. La date de sortie précise sera annoncée prochainement — mais une chose est sûre : le voyage s’annonce aussi délicieux que réconfortant.

Fruitbus, en résumé :

✅ Un jeu de cuisine en monde ouvert, rempli de rencontres, d’amitiés et d’exploration.

✅ Un food truck personnalisable, pour exprimer votre style.

✅ Des plats uniques à composer à partir d’ingrédients cueillis dans la nature.

✅ Des histoires humaines et un monde vivant, où chaque repas compte.

✅ Prévu sur PlayStation 5, Nintendo Switch et PC (Steam), en version numérique et physique.

Conclusion : une expérience douce, créative et humaine

Fruitbus s’annonce comme l’aventure culinaire feel-good idéale pour tous ceux qui aiment prendre leur temps, explorer, et cuisiner pour faire plaisir aux autres. Avec son ambiance chaleureuse, ses graphismes colorés et ses mécaniques originales, le jeu promet une parenthèse de douceur bienvenue.

Alors, prêts à servir le bonheur, une assiette à la fois ?