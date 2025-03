Préparez-vous à ‘rebondir’ dans l’action, car PM Studios et le développeur Pocket Trap ont annoncé aujourd’hui que Pipistrello and the Cursed Yoyo sera officiellement lancé sur Nintendo Switch le 28 mai 2025. Une nouvelle bande-annonce offre un aperçu du paysage urbain néon du jeu, de quelques astuces sympas avec le yoyo, et un aperçu des manigances d’entreprise et des impitoyables patrons du crime que vous rencontrerez. La démo nouvellement disponible plonge les joueurs console directement dans le ‘yoyo-verse’ pour la première fois.

Dans cette aventure de plateforme en 2D, vous incarnerez Pippit, une chauve-souris attachante en mission pour récupérer l’influence de la famille Pipistrello suite à l’enlèvement de sa chère tante. En utilisant le fidèle yoyo de Pippit comme arme, vous explorerez un vaste paysage urbain, apprendrez de nouveaux tours et combattrez des patrons du crime rivaux pour restaurer l’héritage autrefois puissant de votre famille.

Découvrez et expérimentez plus de 40 badges équipables et 20 améliorations passives qui modifient votre façon de jouer. La combinaison de certains badges pourrait vous rendre plus puissant en combat ou modifier subtilement le fonctionnement de votre yoyo — c’est à vous de trouver le bon mélange.

Démo disponible dès maintenant :

À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent ‘faire un tour’ dans le monde de Pipistrello and the Cursed Yoyo avec une démo console disponible sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Les joueurs PC peuvent également participer à l’action avec la démo disponible dès maintenant sur Steam.

Édition Collector en précommande :

Les précommandes au détail pour Pipistrello and the Cursed Yoyo sont maintenant ouvertes en Amérique du Nord pour PlayStation 5 et Nintendo Switch ! Cette édition collector exclusive comprend une peluche Pippit pour vous aider à maîtriser vos astuces de yoyo (ou vous tenir compagnie pendant que vous pratiquez vos compétences !). PM Studios annoncera la date de sortie dans les semaines à venir.

Caractéristiques principales :