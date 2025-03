Démarrez vos moteurs, attachez vos ceintures et plongez dans un monde miniature débordant de nostalgie ! L’éditeur Deck13 Spotlight et le développeur indépendant Florian Wolf viennent d’annoncer Pocket Wheels, un jeu de course et de plateforme 3D qui s’inspire des jeux cultes des années 90, et promet une aventure aussi rapide que déjantée.

Un mélange explosif entre arcade, plateforme et petites voitures

Imaginez un croisement entre Tony Hawk, un hérisson bleu survolté, et vos jouets miniatures préférés. C’est exactement ce que propose Pocket Wheels. Dans ce jeu, vous prenez le contrôle de petites voitures, réduites à l’échelle d’un jouet, pour explorer d’immenses salles miniatures regorgeant d’obstacles, de pièges et de surprises.

Chaque environnement est une invitation à l’exploration : grappins pour se balancer, ailes pour planer, et sauts audacieux pour atteindre les moindres recoins des niveaux. Vous devrez fouiller chaque centimètre carré pour dénicher des trésors cachés, des piles, des pièces et d’autres objets essentiels pour débloquer de nouveaux véhicules et zones secrètes.

Des environnements bourrés de personnalité et de défis

Les joueurs traverseront une variété de pièces emblématiques, de la salle de bain inondée aux sous-sols lugubres, chaque niveau étant conçu pour évoquer les univers fantasques de notre enfance. Mais attention, derrière la beauté colorée de ces salles se cachent des défis corsés :

Sol en lave (bien sûr, qui n’y a pas joué enfant ?)

contre des dinosaures au volant de bus (parce que pourquoi pas ?) Et même un voyage sur la lune pour les pilotes les plus audacieux.

Une aventure solo aux airs de bac à sable

Avec son gameplay libre et ses missions à objectifs multiples, Pocket Wheels mélange le plaisir de la plateforme 3D old-school à l’adrénaline des jeux de courses arcade, le tout saupoudré de défis « à l’ancienne » qui récompenseront les joueurs les plus curieux et habiles.

Ce qui vous attend dans Pocket Wheels :

✅ Des dizaines de véhicules miniatures à débloquer, chacun avec ses capacités uniques.

✅ Un monde miniature géant, à explorer de fond en comble.

✅ Des mécaniques variées : grappin, vol plané, turbo, et plus encore.

✅ Des missions et défis à relever pour progresser et découvrir tous les secrets.

✅ Des environnements interactifs, pleins de surprises et de références aux jeux et jouets des années 90.

Sortie prévue sur toutes les plateformes en 2026

Pocket Wheels mettra le turbo en 2026, avec une sortie annoncée sur Steam, GOG, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

En attendant de pouvoir poser les mains sur cette aventure miniaturisée et survoltée, une bande-annonce a déjà été dévoilée, donnant un aperçu du chaos coloré qui nous attend.