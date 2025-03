Alors que le Nintendo Direct dédié à la Switch 2 approche à grands pas le 2 avril prochain, les spéculations sur la date de sortie de la console s’intensifient. Une nouvelle rumeur, alimentée par une analyse du membre LiC sur le forum Famiboards, suggère que Nintendo aurait déjà produit et expédié plus de 380 000 exemplaires de la Switch 2 vers l’Amérique du Nord dès janvier 2025.

D’après les recherches de LiC, c’est l’usine HVBG (Hosiden Corporation) située au Vietnam qui serait en charge de la fabrication. La première vague d’expéditions compterait exactement 383 000 consoles, principalement destinées aux marchés américain et canadien. En parallèle, plus de 41 000 exemplaires du « charging grip » (probablement un accessoire de recharge) auraient également été envoyées.

Si cette information est avérée, elle indiquerait que Nintendo prépare activement le terrain pour un lancement plus proche qu’on ne le pense. Habituellement, une telle quantité de stocks précède une commercialisation imminente, et il est possible que d’autres expéditions suivent dans les semaines à venir. En l’absence de confirmation officielle, il faudra patienter jusqu’au Nintendo Direct du 2 avril pour savoir si cette rumeur se vérifie. Mais une chose est sûre : les préparatifs autour de la Switch 2 s’accélèrent, et son arrivée sur le marché pourrait être bien plus proche qu’attendu.