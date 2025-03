CyberConnect2 a dévoilé un nouveau trailer, ainsi que des informations et images inédites pour Fuga: Melodies of Steel 3, présentant les nouveaux systèmes de gameplay du jeu ainsi que 19 événements secrets.

Découvrez tous les détails ci-dessous :

■ Le Méga Canon de l’Âme vous attend ! Terminez l’histoire pour débloquer la fin spéciale et 19 événements secrets !

Éliminez vos ennemis avec le Méga Canon de l’Âme

La version la plus puissante et dévastatrice du Canon de l’Âme jamais vue, capable d’anéantir des ennemis que le Canon classique ne peut vaincre.

Mais à quel prix ?

— Sacrifiez tous les enfants placés dans la chambre du Méga Canon de l’Âme pour déclencher une destruction totale !

■ Réalisez de nouvelles améliorations grâce au Terminal Oméga !

Le Terminal Oméga

Accédez aux Archives Mémoire du Taranis pour débloquer de nouvelles fonctionnalités !

Gestionnaire de Compétences

Utilisez des VP pour débloquer des compétences du Taranis et améliorer ses capacités !

Utilisez des pour débloquer des compétences du Taranis et améliorer ses capacités ! Boutique de Chathie

Dépensez vos VP pour obtenir des objets rares indisponibles dans les boutiques classiques !

■ Vers les cieux, la lune et au-delà !

Collectionnez des objets uniques, renforcez vos liens avec vos alliés de soutien, et activez des compétences du Taranis dans les Points de Pouvoir pour tracer votre propre chemin !

Points de Transmission

Recevez des demandes de transmission de la part de vos alliés pour interagir avec eux !

Recevez des demandes de transmission de la part de vos alliés pour interagir avec eux ! Points de Pouvoir

Découvrez des zones remplies d’énergie résiduelle pour activer des compétences spéciales du Taranis !

Découvrez des zones remplies d’énergie résiduelle pour activer des compétences spéciales du Taranis ! Bombes Ballon

Lancez une attaque sur un point de passage pour affaiblir vos ennemis avant le combat.

Lancez une attaque sur un point de passage pour affaiblir vos ennemis avant le combat. Téléportation

Transférez le Taranis vers un autre point de passage.

■ Terminez les chapitres 1 à 11 pour débloquer de magnifiques cartes de fin !

Profitez de cartes spéciales illustrées par de talentueux artistes après avoir complété chaque chapitre !

— Avec la participation de : Rikose, Kinoshita Jiroh, HonoboYukotoGaketo, Umani, Akira Himekawa, Kishibe, Koki, Data, Inu8 Edoya, et Hitsuzirobo.

■ Débloquez huit fins différentes et 19 événements secrets !

Panneau Akasha

Revivez les événements passés à tout moment et rejouez d’anciens combats pour débloquer de nouvelles fins et événements !

Certaines fins et intrigues ne peuvent être débloquées qu’après plusieurs parties.

Disponible dès le départ :

Fin normale

Vraie fin

Fins mauvaises (5 variantes)

À débloquer après avoir fini le jeu :

Fin spéciale (l’ultime conclusion, obtenue en débloquant toutes les fins)

(l’ultime conclusion, obtenue en débloquant toutes les fins) 19 événements secrets : découvrez les secrets des personnages avec lesquels vous avez tissé des liens !

— Découvrez ce qu’il advient des enfants dans de nouveaux épisodes post-scénario !

Fuga: Melodies of Steel 3 est attendu pour le 29 mai 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, et PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store).