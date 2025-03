Howl vient de recevoir une toute nouvelle mise à jour baptisée « Heart of Rot », dont la principale nouveauté est un chapitre inédit.

Ce nouveau chapitre propose 16 énigmes tactiques, deux nouveaux types d’ennemis, un nouveau boss, ainsi qu’une nouvelle capacité : Tir Foudroyant (qui pourra aussi être utilisée dans le jeu principal une fois débloquée). En plus, un nouvel environnement, une histoire inédite, et Geli, un nouveau personnage, viennent enrichir l’aventure. La mise à jour apporte aussi plusieurs améliorations générales et rééquilibrages de la difficulté.

Détails du contenu du nouveau chapitre :

16 nouvelles énigmes tactiques qui mettront à l’épreuve aussi bien les débutants que les joueurs expérimentés.

Améliorations et ajustements de la difficulté :

Optimisation de la prévisualisation des actions ennemies lors de la planification de vos tours.

pour ceux qui recherchent un plus grand défi. Meilleur équilibre entre accessibilité pour les nouveaux joueurs et profondeur pour les vétérans.

Cette mise à jour gratuite est disponible dès maintenant, une belle occasion de redécouvrir Howl avec de nouveaux défis et une intrigue sombre et captivante.