Tout droit sortie de l’atelier et prête à rejoindre votre garage Asphalt ! La LEGO Technic Chevrolet Corvette Stingray fait aujourd’hui son entrée sur les pistes grâce à l’événement Collector Mode, disponible dès maintenant.

Poursuivez votre légende dans Asphalt Legends UNITE ! Développez votre garage et enrichissez votre prestigieuse collection de voitures en explorant un tout nouveau monde en crossplay, qui fait monter la pression en multijoueur et en modes coopératifs, avec un gameplay dynamique qui récompense la prise de risques et la maîtrise.

Affrontez le Syndicat ou déjouez les forces de l’ordre dans un tout nouveau mode coopératif explosif mêlant vitesse et poursuites ! Choisissez votre camp dans des affrontements en 5 contre 3, où l’objectif est soit d’échapper à l’équipe de sécurité, soit d’arrêter les coureurs du Syndicat par tous les moyens possibles.

Mesurez-vous aux légendes du monde entier grâce au crossplay désormais disponible dans Asphalt Legends UNITE. Défiez la planète entière ou affrontez vos amis : le crossplay réunit enfin tous les joueurs sur les mêmes pistes pour vivre de nouveaux défis et découvrir des modes de jeu inédits.

Profitez d’un Garage entièrement repensé, avec un espace moderne et rénové pour exposer les plus belles pièces de votre collection automobile. Et ce n’est pas tout : un nouveau niveau maximum pour le Garage vous attend, pour repousser encore plus loin vos limites.

Découvrez Asphalt Legends UNITE sous un nouveau jour, grâce à un moteur de jeu amélioré. Les nouveaux effets lumineux et dynamiques ajoutent une touche de réalisme inédite, pour sublimer chaque course et faire briller l’action sur la piste.

Préparez-vous à rouler avec style, et n’oubliez pas : la LEGO Technic Chevrolet Corvette Stingray vous attend déjà sur la ligne de départ !