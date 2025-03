Alors que Nintendo a officiellement confirmé l’existence de la Nintendo Switch 2 il y a quelques mois, les informations officielles restent encore maigres. La firme nippone se réserve manifestement pour un Nintendo Direct très attendu le 2 avril, qui devrait enfin lever le voile sur la console. Mais en attendant, ce sont les analystes et les fuites qui alimentent les discussions, et certains chiffres commencent à faire rêver…

D’après un rapport récent publié par Bloomberg, la Nintendo Switch 2 pourrait devenir la console la plus chère jamais proposée par Nintendo, avec un prix estimé entre 400 et 500 dollars. Certains experts, comme Hideki Yasuda (analyste chez Toyo Securities), n’hésitent pas à évoquer un tarif pouvant grimper jusqu’à 499 dollars, en fonction des coûts de production, mais aussi du contexte international (guerre commerciale, taxes, etc.).

Cependant, malgré ce prix élevé, la demande resterait extrêmement forte. Hiroshi Yamashina, analyste chez Macquarie Capital, estime que la Switch 2 pourrait s’écouler à 20 millions d’exemplaires rien que durant sa première année, soit un lancement bien plus important que celui de la première Switch (qui avait vendu 2,7 millions d’unités lors de son premier mois).

Un stock massif prêt pour le jour J

Pour réussir ce lancement d’envergure, Nintendo prévoirait de mettre en circulation entre 6 et 8 millions d’unités dès le lancement, selon Robin Zhu (Sanford C. Bernstein) et Yijia Zhai (UBS). Un chiffre impressionnant, qui ferait de la Switch 2 le plus gros lancement de console de tous les temps, surpassant même les PlayStation 5 et Xbox Series X|S. À titre de comparaison, la PS5 s’était vendue à 4,5 millions d’exemplaires au cours de son premier trimestre.

Si la date précise reste encore secrète, plusieurs analystes s’accordent à dire que la Switch 2 pourrait arriver dès juin 2025. Un calendrier qui permettrait à Nintendo de capitaliser sur la période estivale, avant une fin d’année qui s’annonce cruciale pour le marché du jeu vidéo.

Au-delà du prix et de la date, c’est surtout le catalogue de jeux qui suscite l’impatience. Selon l’analyste Serkan Toto, la première année de la Switch 2 devrait être marquée par des titres majeurs, dont :

Un nouveau Mario Kart , attendu depuis 8 ans ;

, attendu depuis 8 ans ; Un nouveau jeu 3D Mario , pour marquer une nouvelle génération ;

, pour marquer une nouvelle génération ; Le très attendu Pokémon Legends: Z-A ;

; Le mythique Metroid Prime 4 , en développement depuis plusieurs années ;

, en développement depuis plusieurs années ; Et une prise en charge des gros blockbusters tiers dès le premier jour, notamment Call of Duty.

Un futur Direct qui s’annonce décisif

Tous les regards se tournent donc vers le Nintendo Direct prévu le 2 avril, qui devrait enfin répondre aux grandes questions :