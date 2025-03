Nippon Ichi Software frappe fort en annonçant cinq nouveaux projets destinés à la Nintendo Switch. Parmi ces titres, Curse, Gobble et Kyouran sont attendus pour 2025, tandis que Renzu et Shinigami Hime arriveront en 2026. Ces créations originales promettent d’enrichir l’univers du studio avec des expériences aussi variées qu’originales, mêlant RPG, action et horreur. Voici un tour d’horizon de ces jeux fraîchement dévoilés.

Curse — Un donjon-RPG sous le signe de la malédiction

Premier projet inédit, Curse est un RPG à commandes centré sur le concept de la malédiction. Vous incarnez un aventurier chargé de sauver une ville rongée par une mystérieuse force maléfique.

Au cœur de sombres donjons, chaque étape vous expose à des malédictions imprévisibles : attaques ennemies, pièges de coffres, ou lieux maudits. Si ces malédictions entravent le joueur, elles peuvent aussi être purifiées une fois ramenées en ville pour renforcer votre personnage, posant un dilemme constant : jusqu’où accepter de souffrir pour avancer ?

Avec une ambiance sombre et un gameplay stratégique, Curse s’annonce comme un donjon-RPG exigeant et immersif, fidèle au savoir-faire de Nippon Ichi Software.

Gobble — Un jeu d’action-aventure au style comics et cartoon

Issu du concours annuel interne « Nippon Ichi Project Festival », Gobble est le fruit de la créativité maison, à l’origine d’autres succès comme htoL#NiQ: The Firefly Diary ou Yomawari.

L’histoire se déroule après la défaite d’un Roi Démon. Alors que la paix semblait revenue, un jeune garçon est poursuivi par un monstre et découvre une faux douée de parole.

Le gameplay repose sur la mécanique de « prédation » : la faux peut dévorer les ennemis pour voler leurs capacités. À vous de vaincre, absorber, et dominer tous les monstres !

Doté d’une direction artistique inspirée des comics américains et d’animations cartoon, Gobble promet un univers visuel unique où chaque action est mise en valeur par des effets spectaculaires.

Kyouran — Un action-RPG déchaîné, entre frénésie et personnalisation extrême

Avec Kyouran, Nippon Ichi Software propose un action-RPG explosif développé par une équipe de prestige : Minoha Shunsuke (directeur), Harada Takehito (character design), Sato Tenpei (musique).

Dans un monde vaste où les monstres s’affrontent pour la suprématie, vous incarnez un mercenaire surarmé. Entre armes favorites et compétences spéciales, il faudra éliminer des hordes de monstres avant de défier d’énormes boss.

Le titre mêle combats nerveux et système de progression démesuré : niveau 9999, dégâts chiffrés en milliards, et la possibilité d’utiliser des monstres apprivoisés comme armes. Un mélange audacieux entre action débridée et profondeur stratégique.

Renzu — Le retour de l’horreur pure et oppressante

Prévu pour 2026, Renzu marque une incursion glaçante dans l’horreur psychologique.

Vous y incarnez un journaliste d’un magazine occulte enquêtant sur des légendes urbaines terrifiantes. Lorsqu’il se retrouve maudit après une visite sur un site hanté, une course contre la montre s’engage pour lever la malédiction avant une mort certaine.

Au fil de l’enquête, la malédiction se renforce, rendant chaque exploration plus périlleuse. Le jeu promet une atmosphère pesante, mêlant narration et énigmes, fidèle à la tradition du genre.

Shinigami Hime — Un conte sombre dans l’univers des livres illustrés

Dernier projet, Shinigami Hime s’inscrit dans la lignée des titres « livre illustré » de Nippon Ichi, après The Liar Princess and the Blind Prince et The Cruel King and the Great Hero.

Avec des graphismes entièrement dessinés à la main par Sayaka Oda et un scénario signé Kento Shirohana, le jeu plonge dans un univers plus sombre et étrange que ses prédécesseurs.

Le décor : une bibliothèque mystérieuse où sont enfermés des contes altérés par les traumatismes de jeunes filles. Entre narration touchante et gameplay façon conte interactif, Shinigami Hime promet une expérience unique, mêlant émotion et exploration d’un monde de papier où se cachent les blessures les plus profondes.