Il y a les promotions Nintendo mais nous avons fait le choix de ne pas les inclure dans notre sélection car vous pouvez les dénicher simplement en allant sur l’eShop ! Si Princess Peach: Showtime!, Mario vs. Donkey Kong, ou encore Super Mario Bros. Wonder vous intéressent, nous vous avons mis leur fiche eShop. Non, cette semaine nous nous intéressons aux promos de Square Enix, le tout saupoudré de quelques pépites à bas prix.

Tactics Ogre: Reborn

24,99€ au lieu de 49,99€

Nous commençons avec un must have du tactical RPG. Tactics Ogre: Reborn est disponible sur l’eShop au prix de 24,99€ au lieu de 49,99€ jusqu’au 25 mars.

Tactics Ogre: Reborn est le retour du T-RPG iconique de 2010, sorti sur les consoles Sony. Le jeu propose une excellente durée de vie, du contenu à foison ainsi que des ajouts très intéressants. C’est vraiment une référence à essayer si vous aimez le genre. Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Hotline Miami Collection

4,99€ au lieu de 24,99€

Deux jeux cultes pour seulement cinq euros ! Hotline Miami Collection est disponible sur l’eShop à 4,99€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 23 mars.

Vous cherchez un peu d’action ou bien vous voulez découvrir deux classiques des années 2010 ? N’hésitez pas, Hotline Miami Collection est un portage réussi de ces jeux d’action très intenses ! Pour cinq euros, c’est une offre superbe qui vous offre une dizaine d’heures de très haut vol. Notre testeur lui avait mis la note de 7,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Theatrhythm Final Bar Line

29,99€ au lieu de 59,99€

Theatrhythm Final Bar Line est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 29,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 25 mars.

Le jeu de rythme de Square Enix est une pépite à ne pas manquer. Il propose un gameplay simple mais pourtant terriblement efficace. La nostalgie est assurée avec ce titre qui reprend les musiques des Final Fantasy. Nous avions mis à sa sortie en 2023 la note exceptionnelle de 9,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

3000th Duel

3,74€ au lieu de 12,49€

Le jeu n’était pas très cher de base, maintenant son prix est minuscule. 3000th Duel est sur l’eShop à 3,74€ au lieu de 12,49€. Attention, la promotion se termine mardi, soit le 18 mars.

Vous cherchez un nouveau metroidvania à ajouter à votre catalogue ? N’hésitez pas, avec 3000th Duel, vous aurez un jeu à la difficulté certes relevée… Mais qui apporte un énorme sentiment de satisfaction dès qu’on passe un obstacle ! Notre testeur lui avait mis la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

7,99€ au lieu de 19,99€

Un dernier Square Enix pour terminer notre sélection. Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition est disponible sur l’eShop à 7,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 25 mars.

Chrono Cross est le remaster d’un magnifique jeu peut-être moins connu que d’autres… Mais c’est un must have du JRPG disponible à un prix vraiment tout petit ! Si vous n’avez pas encore craqué, n’hésitez pas, notre testeur lui avait mis la note de 8,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.