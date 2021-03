3000th Duel (Nintendo Switch) – Le test

3000th Duel est un metroidvania développé et édité par Neopopcorn. D’abord sorti sur ordinateur fin 2019, il arrive rapidement sur Nintendo Switch en début d’année 2020.

Au commencement, vous entendez des grognements et voyez ce qui semble être deux yeux rouges. Vous incarnez un personnage réincarné, et qui porte un masque, sans savoir qui vous êtes. Votre objectif sera donc d’en apprendre plus sur vos origines. Ces informations sur le passé seront récupérables en trouvant un nuage violet flottant, qui représente donc les preuves de votre avancement. Certains morceaux de votre mémoire vous accorderont de nouvelles compétences, actives ou passives ; tandis que d’autres ne vous apporteront “que” des informations sur le passé. Chaque souvenir ramassé est comme une page qu’on ajoute à un livre, il permet de mieux comprendre. Vous pourrez passer par une forêt, un donjon, ou encore une tour. L’époque semble être lointaine, on vous parle de royauté, les combats sont faits au corps-à-corps.

Sur votre chemin vers vos souvenirs, de nombreux ennemis vont vouloir vous barrer la route. En tuant ceux-ci, vous pourrez récupérer des points de karma, qui sont utilisés pour améliorer vos statistiques. Pour ceci, il suffira simplement d’aller prier devant une statue d’amélioration, qui se trouve généralement juste à côté d’une statue de soin/sauvegarde, et de choisir la statistique à améliorer. Chaque amélioration augmente le coût de la prochaine, peu importe celle que vous choisissez (si vous améliorez votre santé, le coût de votre force sera aussi augmenté). Chacune de ces améliorations vous donnera un point de compétence, à utiliser dans la branche de votre choix que vous propose l’arbre.

Les ennemis reviennent à la vie entre chaque changement de zone : profitez-en pour vous faire un petit tas de karma, mais faites attention à ne pas vous retrouvez pris en tenaille sans endroit sûr pour vous reposer. Vous pourrez également affronter de violents boss. Ceux-ci ne reviendront pas à la vie une fois vaincus. Le bestiaire est assez riche et vous pourrez croiser des loups, des plantes vivantes, des fantômes ou des ennemis diaboliques qui n’existent pas dans la vraie vie. Ces adversaires ne sont pas contraints au combat rapproché, ils peuvent tirer des projectiles dans différentes directions, à vous d’apprendre comment vaincre chaque type d’ennemi.

Le jeu propose un principe de die and retry. Chaque zone est divisée en plusieurs salles, dans lesquelles se trouvent des pièges, des adversaires, des plateformes et certaines fois des statues ou personnages neutres. La carte se découvre à chaque nouvelle avancée, vous permettant de voir le chemin emprunté et les zones restantes à explorer. Vous pouvez placer des marqueurs pour retenir les endroits où vous souhaitez revenir. Certaines fois, refaire le chemin peut être long, il y a quelques téléporteurs dispersés dans les zones. Lorsque vous mourez, vous reprenez vie sur la dernière statue de soin que vous avez visité. De plus, un souvenir d’avant-mort vous attend sur le lieu de votre décès, vainquez-le et vous récupérerez une partie de ce que vous avez perdu lors de votre trépas. Mourrez une seconde fois sans l’avoir récupéré et le précédent disparaîtra.

En plus de vos combats, des pièges vous mettent la pression : avancez trop vite, tombez de votre plateforme, et vous devrez revenir à votre dernier point de sauvegarde, qui est le seul endroit de repos possible. Et si vous n’arrivez pas à atteindre une zone, elle sera accessible plus tard grâce à une capacité que vous débloquerez ou à un mécanisme servant à ouvrir le passage. Vous pourrez aussi trouver quelques personnages non agressifs et discuter avec eux, ce n’est pas forcément obligatoire mais ça reste sympathique d’avoir des informations du monde d’un point de vue de quelqu’un qui n’a pas perdu la mémoire. Une fois un peu avancé vous aurez la possibilité d’aller dans une boutique, avec un vendeur, un forgeron et un sorcier. Vous pourrez acheter/vendre au vendeur, améliorer vos armes au forgeron et améliorer vos sorts au magicien.

Pour vous soigner, des parchemins violets sont récoltables à différents endroits, ils se régénèrent lorsque vous allez voir une statue de sauvegarde. D’autres objets sont disponibles mais avec une utilisation unique. Parmi ces objets, certain réduiront les dégâts de certains types d’attaque : lorsque vous avancez les monstres deviennent plus forts et maîtrisent des éléments tels que la glace ou le poison.

Il vous est possible de trouver des accessoires, armes et sorts, en tuant des ennemis, vous pouvez en porter deux de chaque. Les accessoires vous donnent un bonus constant tant que vous les portez, tandis que, même en combat, il suffit d’appuyer sur une touche pour passer de votre arme/pouvoir équipé à l’autre. Il y a trois types d’armes : les lames qui sont rapides, les lances qui permettent d’attaquer de loin et les glaives qui frappent fort mais avec une plus faible vitesse.

Le gameplay est riche, mais il reste simple : vous avez le temps de vous adapter à chacune de vos améliorations tout en attendant les prochaines qui seront toutes aussi faciles à utiliser. Pour ce qui est du côté artistique, le jeu nous propose de jolis graphismes en 2D, un menu propre et agréable, ainsi qu’une bande sonore épico-médiévale qui colle à l’atmosphère et permet de jouer sans être lassé par l’ambiance, qui change dans les différentes régions. Dans le menu, vous avez des informations sur votre personnage : son niveau, sa vitalité, ses différentes résistances à différents types d’attaque et d’autres renseignements. Le jeu est entièrement traduit en français.