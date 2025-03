Alors que Nintendo se prépare à dévoiler prochainement plus de détails sur la prochaine génération de sa console, de nouvelles informations issues d’un dossier FCC relancent la discussion sur un possible retour du fameux contrôleur GameCube. Selon des documents officiels obtenus par des analystes et fans, un nouveau contrôleur sans fil, soumis à l’homologation FCC sous l’ID BKEBEE021, pourrait être en préparation pour la Nintendo Switch 2.

Les documents certifiés indiquent que ce contrôleur fonctionne sur la bande de 2,4 GHz grâce à une technologie à spectre étalé, avec une puissance de sortie d’environ 4,3 mW. Bien que les images restent pour l’instant redacées, elles devraient être dévoilées en septembre 2025, une pratique courante dans les dépôts FCC pour protéger des informations sensibles.

Ce qui a particulièrement retenu l’attention, c’est le code « BEE » présent dans l’ID, rappelant le matériel emblématique de la GameCube. Des fans observateurs ont en effet noté que le positionnement de l’étiquette d’homologation, visible sur une image basique, correspond presque parfaitement à celui que l’on retrouve sur l’arrière d’un contrôleur GameCube, notamment près de la zone du C-Stick. De plus, il est précisé que ce nouveau contrôleur ne dispose pas de la fonctionnalité NFC, tout comme le contrôleur original de la GameCube.

Bien que certains pourraient penser qu’il s’agirait d’une simple mise à jour pour le Pro Controller, ces indices semblent plutôt pointer vers un design rappelant le contrôleur de la GameCube. Toutefois, il est important de noter que cette information reste de la spéculation, même si les éléments fournis par les analystes – qui entretiennent régulièrement un dialogue avec Nintendo et ses partenaires – sont particulièrement convaincants.

En parallèle, il est également évoqué que ce contrôleur pourrait, en théorie, être utilisé sur la Switch 1. Cependant, la tendance des spéculations suggère fortement qu’il est destiné à accompagner la prochaine console de Nintendo. Quant aux jeux GameCube sur Nintendo Switch Online 2, aucune confirmation n’a été donnée pour l’instant, et il convient de rester prudent.

Nintendo n’a pas encore commenté officiellement cette rumeur, mais la possibilité d’une annonce lors du prochain Nintendo Direct Switch 2, prévu pour le 2 avril 2025, alimente déjà les discussions parmi les fans et les analystes. Si ces rumeurs se confirment, nous pourrions voir une réinvention d’un accessoire mythique, mêlant nostalgie et innovation pour la nouvelle génération de consoles Nintendo.

En attendant des annonces officielles, les amateurs de l’esthétique et du gameplay de la GameCube retiennent leur souffle, espérant retrouver le confort ergonomique de ce contrôleur emblématique dans un format modernisé pour la Switch 2.