Une nouvelle mise à jour 1.4.1 pour Fairy Tail 2 a été déployée cette semaine, ajoutant notamment un nouveau mode de difficulté « Fired Up », entre autres nouveautés.

Pour les joueurs en quête d’un défi extrême, le mode Fired Up introduit des ennemis encore plus puissants, mais qui rapportent aussi plus d’éther de manière exclusive.

Cette mise à jour comprend également une augmentation de la limite de Rang d’Origine, un nouvel Arbre d’Origine pour les Magies Originelles, et une fonction « Relire les Journaux de Fairy Tail ».

Voici les notes de patch complètes :