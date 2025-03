Une nouvelle rumeur circule selon laquelle l’un des titres tiers potentiellement prévus au lancement de la Nintendo Switch 2 serait Dragon Ball: Sparking! Zero. D’après les informations communiquées par le leaker eXtas1s, ce jeu, développé par Bandai Namco, pourrait être lancé en même temps que la nouvelle console, alors que Nintendo n’a pour l’instant confirmé aucun autre titre Switch 2 en dehors d’un potentiel nouveau Mario Kart.

Selon un article d’eXputer rédigé par eXtas1s, Bandai Namco aurait prévu d’amener Dragon Ball: Sparking! Zero sur la Switch 2. Le leaker fait également référence à la solide relation de collaboration entre Bandai Namco et Nintendo, qui a déjà donné lieu à plusieurs projets conjoints par le passé. Bien que d’autres titres majeurs comme Elden Ring et Tekken 8 de ce même éditeur soient également l’objet de rumeurs, eXtas1s semble insister sur le fait que Dragon Ball: Sparking! Zero serait spécifiquement prévu pour la Switch 2, et pourrait sortir aux abords du lancement de la console.

Il convient de noter qu’eXtas1s n’a pas toujours fait l’unanimité, malgré un historique parfois précis sur certaines rumeurs. Ainsi, il est prudent de prendre ces informations avec une certaine réserve.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte plus large de spéculations sur les jeux tiers qui pourraient soutenir la Nintendo Switch 2 dès son lancement. Des rumeurs évoquent également la venue de ports de Diablo 4, de Final Fantasy 7 Remake et Rebirth par Square Enix, d’une version de Halo: The Master Chief Collection ainsi que Microsoft Flight Simulator pour Xbox, et encore de Metal Gear Solid Delta et divers titres Ubisoft comme Assassin’s Creed Shadows.

Il reste à savoir si Dragon Ball: Sparking! Zero sera un simple port des versions existantes ou s’il intégrera des DLC pour séduire les joueurs déjà détenteurs du jeu sur d’autres plateformes. Pour l’instant, Nintendo n’a rien confirmé officiellement, et la seule chose certaine est que davantage de détails devraient être révélés lors du prochain Nintendo Direct Switch 2 prévu le 2 avril 2025.

La rumeur, bien que prometteuse pour les fans de Dragon Ball, attend encore des confirmations officielles. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur ce qui pourrait bien devenir l’un des titres phares au lancement de la Switch 2.