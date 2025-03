Kakehashi Games et Don Yasa Crew ont annoncé que Sonokuni sera bientôt disponible sur Nintendo Switch. Bien qu’aucune fenêtre de sortie précise n’ait été communiquée, le jeu est prévu pour être lancé peu de temps après sa version PC, actuellement fixée au premier trimestre 2025.

Sonokuni est un titre d’action biopunk japonais imprégné d’influences hip hop. Dans ce jeu, vous incarnez Takeru, une assassine solitaire chargée de mener des raids contre une superpuissance surréaliste, alimentée par la biotechnologie. L’intrigue puise son inspiration dans la mythologie japonaise réelle, mêlant des éléments de violence extrême à des dilemmes moraux sur la défense de son peuple.

Le jeu promet des combats rapprochés où vous devrez affronter des ennemis génétiquement mutés aux allures étranges. Dans Sonokuni, chaque affrontement est une danse mortelle où il vous faudra attaquer, parer et manipuler le temps pour survivre. Si vous échouez, vous en sortirez avec l’expérience nécessaire pour affiner votre stratégie lors des prochains combats.

En incarnant Takeru, vous êtes plongé au cœur d’une lutte où l’équilibre entre la brutalité de la violence extrême et la protection de votre communauté est constamment remis en question. L’histoire, fortement ancrée dans des éléments de la mythologie japonaise, offre un récit sombre et captivant. Vous devrez naviguer à travers des environnements surréalistes et technologiques, où la biotechnologie transforme la réalité, et où chaque décision a un poids moral important.

L’expérience sensorielle de Sonokuni est renforcée par un soundtrack hip hop intense et des visuels saturés de néons, qui viennent submerger vos sens. Chaque moment du jeu est accompagné d’une bande-son puissante, conçue par le groupe Don Yasa Crew, qui contribue à l’atmosphère brute et immersive du titre.

Polterguys est un jeu multijoueur palpitant, adapté à tous les âges, qui combine des power-ups farfelus et des courses effrénées. Le jeu met en scène des créatures espiègles et venues d’ailleurs, appelées « Polterguys », qui s’emparent d’objets du quotidien et se précipitent dans une multitude de lieux fantaisistes.

L’objectif du jeu est simple : être le dernier Polterguy debout. Les joueurs doivent éviter un monstre implacable qui les traque, en utilisant les objets possédés et divers power-ups pour déjouer et semer leur poursuivant. Cette mécanique crée une expérience rapide et pleine de suspense, où réactivité et stratégie sont essentielles pour survivre.

Grâce à son gameplay captivant, ses mécaniques accessibles et sa diversité de décors, Polterguys offre une expérience unique et divertissante, adaptée à tous les niveaux de jeu.

Caractéristiques principales :

Jusqu’à huit joueurs en mode solo versus.

Mode coopératif en écran partagé pour jusqu’à 4 joueurs, pouvant également jouer en ligne en équipe.

10 niveaux regorgeant de pièges et de jouets basés sur la physique.

20 tenues de costumes à collectionner et à améliorer.

Défis quotidiens et hebdomadaires.

Classements hebdomadaires.

Un parcours de progression baptisé « The Spooky Trail ».

Un espace personnel, le « haunt », que vous pouvez personnaliser avec des ajouts en jeu.

Polterguys: Possession Party sera disponible le 6 juin 2025 sur Nintendo Switch.

Electrogical arrive sur Nintendo Switch ! Le jeu est prévu pour 2025.

Electrogical est un puzzle-game basé sur des calculs arithmétiques, déjà disponible en accès anticipé sur PC. Pour sa sortie prochaine, le jeu s’enrichit de 25 nouveaux niveaux de défis, 7 niveaux spéciaux avec des mécaniques inédites, ainsi que des améliorations d’accessibilité et de confort, comme de meilleurs effets sonores et l’ajout des langues allemande et russe.

Voici quelques détails sur le jeu :

Dans un univers de missions de terraformation étalées sur des décennies, vous incarnez un ingénieur électricien chargé de réparer la flotte spatiale en reconnectant les réacteurs des vaisseaux à neko, une IA supraconductrice qui gère l’énergie de l’armada.

Chaque carte de circuit est un puzzle : il faut doser correctement la puissance pour réussir. Pour cela, vous devez relier des puces (addition, soustraction, multiplication, ondes radio) pour ajuster le courant et rétablir la connexion.

Vous pouvez faire pivoter les pièces, utiliser des tuiles « zéro » pour combler des espaces, et une fois votre construction prête, lancer l’électricité pour voir si le réseau fonctionne.

Certains niveaux n’ont qu’une seule solution, tandis que d’autres offrent plusieurs façons de réussir. Et si vous êtes bloqué, un bouton « Indice » pourra vous aider.

Le créateur, Yutuka Kinjo, précise :

« Nous avons optimisé le jeu grâce aux retours des joueurs en accès anticipé et ajouté de nouveaux défis. Les joueurs Switch auront droit à un jeu parfait pour des sessions courtes et fun. D’autres informations arrivent bientôt ! »

Wadjet Eye Games a enfin confirmé aujourd’hui la date de sortie de Old Skies : le jeu débarquera sur Nintendo Switch le 23 avril 2025.

L’attente aura été longue, puisque le titre avait été annoncé pour la console de Nintendo en 2022, et son créateur, Dave Gilbert, travaille dessus depuis près de six ans.

Voici un rappel de ce qui vous attend :

Vous incarnez Fia Quinn, une voyageuse temporelle travaillant pour l’agence ChronoZen Time Travel Agency. Sa mission ? Accompagner les clients dans différentes époques, tout en veillant à ce qu’ils ne modifient pas des éléments essentiels de l’Histoire. Certains clients sont simplement curieux, d’autres ont des affaires inachevées. Tant qu’ils paient, Fia ne pose pas de questions… jusqu’au jour où elle n’a plus le choix.

Partez avec Fia pour sept missions temporelles couvrant deux siècles, des bars clandestins de la Prohibition aux gangs violents de l’ère dorée, en passant par le World Trade Center le 10 septembre 2001.

Vous devrez résoudre des problèmes temporels, survivre aux paradoxes, et corriger les erreurs du passé… quitte à recommencer plusieurs fois si nécessaire.

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Après tout, ce n’est que du voyage dans le temps…

Dolores Entertainment et Meatbread ont annoncé qu’ils travaillent sur une version Nintendo Switch de Amber Alert, un jeu de survie horrifique. Aucune date de sortie n’a été précisée pour le moment.

Voici un aperçu du jeu :

Amber Alert est un survival horror intense, avec une ambiance vue caméra corporelle, qui mettra vos nerfs et votre intelligence à rude épreuve. Vous incarnez un policier répondant à un appel anonyme en pleine nuit, signalant une disparition inquiétante. En arrivant seul sur les lieux, un quartier sombre et silencieux, vous découvrez rapidement qu’un culte sinistre de femmes ravisseuses se cache dans l’ombre.

Ces ennemies imprévisibles et rusées profitent de l’obscurité pour tendre des pièges, rendant chaque recoin dangereux.

Votre mission : retrouver et sauver une jeune fille encore en vie, captive de ces criminelles. Pour y parvenir, vous devrez explorer des rues inquiétantes, maisons abandonnées, et repaire secrets, tout en évitant ou affrontant les membres du culte qui défendront leurs secrets à tout prix.

⚠️ Attention : Ce jeu est très difficile. Il vous faudra écouter attentivement votre environnement, car les ennemies attaqueront silencieusement et sans prévenir. Attendez-vous à mourir souvent. Si vous n’aimez pas les jeux où vous êtes en permanence en insécurité, ce n’est peut-être pas pour vous. Mais si vous pensez pouvoir gérer cette expérience… bienvenue dans le cauchemar !

Caractéristiques principales :

Expérience d’horreur immersive : Parcourez un quartier sombre et angoissant, rempli de dangers cachés et de surprises terrifiantes.

: Parcourez un quartier sombre et angoissant, rempli de dangers cachés et de surprises terrifiantes. Gameplay de survie intense : Restez constamment en alerte, réagissez vite face aux menaces, et utilisez avec soin vos ressources limitées.

: Restez constamment en alerte, réagissez vite face aux menaces, et utilisez avec soin vos ressources limitées. Scénario captivant : Découvrez la vérité sur les disparitions et le culte maléfique au fil de votre progression.

: Découvrez la vérité sur les disparitions et le culte maléfique au fil de votre progression. Forte rejouabilité : Objets et ennemis placés aléatoirement, événements rapides… chaque partie sera unique.

Il a été confirmé que Hololive Holo’s Hanafuda sortira sur Nintendo Switch, en même temps que toutes les autres versions du jeu, dont le lancement est prévu pour le 31 juillet 2025.

Développé autour du concept d’un jeu de bataille de hanafuda mettant en scène les talents de Hololive, Holo’s Hanafuda propose une expérience ludique riche en échanges et en humour. Le jeu reprend les systèmes de règles traditionnels du hanafuda, tels que Koi-Koi, Oicho-Kabu et Hana Awase, tout en y ajoutant un mode original baptisé “Holo Awase”. Au total, cela offre aux joueurs quatre ensembles de règles différentes, avec lesquels ils pourront affronter leurs adversaires en ligne comme hors ligne.

Dans Holo’s Hanafuda, vous devrez associer des cartes ornées de l’art original des membres de Hololive afin de constituer des ensembles complets et déclencher les compétences uniques et puissantes de chaque personnage. Le but est de récolter le plus grand nombre d’ensembles et de points pour battre votre adversaire dans des duels stratégiques.

Mais le jeu ne se limite pas aux matchs classiques. Le mode Aventure vous entraîne dans une aventure narrative avec vos amis de Hololive, où le hanafuda se mêle à une histoire captivante. De plus, le mode Bento Box vous permet de préparer des boîtes à lunch bento aux côtés des personnages, offrant une expérience cosy et originale qui vient compléter l’ensemble.

La version physique sera également disponible au Japon, avec une édition limitée comprenant le jeu, une boîte spéciale, un jeu de cartes hanafuda exclusif Nintendo, un furoshiki original, un mini paravent pliable, un CD de la bande-son, un artbook dédié au hanafuda et un ensemble d’autocollants bento.

En somme, Hololive Holo’s Hanafuda promet d’apporter une touche de fraîcheur et d’originalité à l’univers du hanafuda, en fusionnant tradition et modernité dans un gameplay accessible et ludique. Rendez-vous le 31 juillet 2025 pour découvrir cette nouvelle aventure de cartes sur Nintendo Switch et sur d’autres plateformes.

The Renovator: Origins est une aventure d’horreur psychologique qui explore l’univers de l’art et du paranormal, et elle devrait arriver sur Nintendo Switch le 4 avril 2025.

Dans The Renovator: Origins, les joueurs incarnent le fils d’un restaurateur expérimenté – un employé de musée dévoué ayant connu une fin tragique. Poussé par le désir de découvrir des souvenirs liés à son défunt père, le protagoniste se retrouve enfermé dans un musée où d’horribles événements commencent à se produire. Alors que la réalité se déforme et que des forces surnaturelles émergent, les joueurs doivent naviguer dans un monde terriblement immersif et dévoiler les secrets cachés derrière chaque exposition.

Caractéristiques

Attention aux détails environnementaux

Un monde de l’art à explorer

Interactivité avec l’environnement

Événements aléatoires au fil du parcours

Non-linéarité partielle du jeu

Développé par le studio derrière le célèbre Forgotton Anne, Throughline Games nous présente Forgotlings, un jeu d’action-aventure cinématographique qui vous plonge dans un univers enchanteur peuplé d’objets oubliés dotés de vie. Partez à la découverte des recoins éloignés de notre mémoire collective et unissez des tribus en guerre pour affronter une menace mystérieuse qui plane sur leur existence.

Forgotlings propose une histoire originale et touchante. Vous incarnez Fig, une poupée de pose douée, capitaine du navire sentient Volare. Votre mission ? Explorer un monde semi-ouvert inspiré des souvenirs oubliés et rassembler des « forgotlings » – des objets perdus en quête de sens – en affrontant bandits et créatures sauvages qui rôdent dans la nature. Le jeu vous offre une expérience riche en émotions et en découvertes, où chaque décision influence l’évolution du récit.

Le gameplay combine des éléments classiques d’un Metroidvania et d’un RPG :

Exploration libre dans un vaste monde à la fois mystérieux et poétique, où vous choisirez votre destination pour unir toutes les choses perdues.

dans un vaste monde à la fois mystérieux et poétique, où vous choisirez votre destination pour unir toutes les choses perdues. Combat tactique : affrontez vos ennemis en optant pour la discrétion ou la confrontation directe.

: affrontez vos ennemis en optant pour la discrétion ou la confrontation directe. Interactions sociales : échangez avec les habitants du village et participez à des mini-jeux pour renforcer vos liens et obtenir des bonus.

: échangez avec les habitants du village et participez à des mini-jeux pour renforcer vos liens et obtenir des bonus. Personnalisation : améliorez votre navire et votre équipement grâce à un système de progression détaillé.

Avec des milliers de cadres d’animation dessinés à la main et des environnements magnifiquement réalisés, Forgotlings offre l’impression de jouer à un véritable film d’animation interactif. L’esthétique rappelle les œuvres d’art, où chaque détail contribue à créer une atmosphère immersive et nostalgique.

La bande-son, intégralement doublée et accompagnée par l’ensemble réputé Theatre of Voices, vient sublimer l’expérience, apportant une profondeur émotionnelle qui renforce l’intrigue et les rencontres avec les personnages.

RedDeerGames a annoncé aujourd’hui que Cozy Land sera lancé sur Nintendo Switch ce mois-ci. Le jeu est prévu pour sortir le 27 mars 2026.

Cozy Land est un jeu chaleureux qui vous invite à aménager une ville entière selon vos envies. Le titre propose plus de 400 décorations uniques, allant des éléments naturels comme les arbres et les arbustes, aux bâtiments et maisons emblématiques de la vie urbaine.

Vous avez déjà tenté de créer votre propre ville ? Dans Cozy Land, cela se fait en un clin d’œil ! Ce jeu bac à sable vous permet de choisir parmi 9 modèles de terrain différents, sur lesquels vous pouvez aménager un coin café, un paradis théâtral, un parc d’attractions incroyable, et bien plus encore.

Chaque partie du paysage peut être placée manuellement par le joueur. Que vous préfériez une grande place animée ou un petit coin de tranquillité peuplé de chevaux et de vaches, Cozy Land vous offre toutes les options pour créer un univers qui vous ressemble.

Caractéristiques clés

9 modèles de terrain pour démarrer la création de votre ville.

pour démarrer la création de votre ville. Plus de 400 décorations et bâtiments à disposer selon vos envies.

à disposer selon vos envies. Animaux rebondissants et adorables prêts à peupler votre ferme ou les toits de vos immeubles.

prêts à peupler votre ferme ou les toits de vos immeubles. Créez une ville charmante ou un petit paradis agricole !

! Un gameplay relaxant et créatif, accessible à tous les âges.

Cozy Land promet une expérience ludique et apaisante, idéale pour les joueurs qui aiment laisser libre cours à leur créativité tout en construisant un monde unique. Avec son univers riche en détails et ses multiples options de personnalisation, ce jeu est une invitation à créer la ville dont vous avez toujours rêvé.

Peakvox, label original d’O-Two, a annoncé aujourd’hui qu’il se prépare au lancement de The General Saga sur Nintendo Switch, avec une sortie prévue pour le 27 mars 2025. Ce nouveau jeu d’action survivaliste, inspiré du style des JRPG, promet une expérience tactique unique où stratégie et formation de groupe se conjuguent pour affronter des ennemis redoutables.

Dans The General Saga, les joueurs auront la possibilité de choisir parmi une variété de généraux issus de différentes professions. Chaque général possède des compétences et caractéristiques particulières qui influencent la manière dont vous pourrez constituer et renforcer votre équipe. Rassemblez vos compagnons et équipez-les avec divers objets et techniques spéciales pour augmenter vos chances de survie pendant toute la durée de vos missions.

Le cœur du gameplay repose sur la création de formations tactiques. En effet, il s’agit de déterminer où placer vos personnages et dans quelle direction ils doivent attaquer, afin de contrer les innombrables vagues d’ennemis qui se rapprochent. Ce système de formations, entièrement modulable et ajustable à tout moment, offre une profondeur stratégique qui incite à repenser constamment vos tactiques.

Après chaque combat, le résultat est consigné dans les annales de l’histoire du jeu. Divers événements se déclenchent en fonction des résultats des batailles, vous permettant de façonner votre propre récit au fil d’une guerre millénaire. Le jeu intègre ainsi un système à multiples fins, laissant au joueur le soin de décider de l’issue de ce conflit épique qui s’étend sur mille ans.

Préparez vos ustensiles et aiguisez vos talents culinaires ! La Fallera Calavera est de retour ! Après une mort explosive lors de la mascletá, notre fallera préférée renaît en zombie, affamée d’un appétit apocalyptique – seule une paella légendaire pourra apaiser sa fureur.

The Zombie Paella arrive sur Nintendo Switch, bien qu’aucune date de sortie précise n’ait encore été communiquée. Ce jeu de cartes a déjà conquis plus de 250 000 joueurs en Espagne, et il franchit désormais les frontières internationales avec des traductions en anglais, japonais et chinois sous le nouveau nom de The Zombie Paella.

Dans ce jeu, l’humour se mêle à l’action dans un univers décalé où le chaos culinaire règne en maître. Vous devrez préparer vos ingrédients, élaborer des stratégies et, bien sûr, concocter la paella ultime pour calmer la rage de La Fallera Calavera. Ne manquez pas la bande-annonce de lancement qui vous donnera un avant-goût du désordre gastronomique et des aventures hilarantes qui vous attendent.

FUZE Technologies est extrêmement enthousiaste d’annoncer son partenariat avec Quackpond Games pour amener leur remarquable jeu indépendant Gearbits sur Nintendo Switch !

Le jeu, qui bénéficie de nouvelles configurations de commandes spécialement conçues pour les pilotes chevronnés, d’améliorations de l’interface utilisateur et d’une localisation japonaise, sera disponible sur Switch très prochainement, dans une version améliorée par rapport à son lancement initial sur d’autres plateformes.

Gearbits est un jeu d’action 3D dans lequel vous pilotez un robot géant. Grâce à la mobilité offerte par ses propulseurs à réaction, vous devrez affronter d’immenses essaims d’insectes géants et redoutables, tout en vous mesurant à d’autres pilotes ennemis. Choisissez votre machine parmi une sélection de 10 robots uniques, chacun doté de forces et faiblesses particulières, et équipez-le d’une large gamme d’armes – plus de 30 options différentes sont à votre disposition, du lance-missiles au railgun, en passant par un gigantesque canon à faisceau. Vous pourrez ainsi créer des combinaisons dévastatrices ou opter pour des configurations originales pour relever des défis spécifiques.

Le gameplay de Gearbits offre une expérience solo rythmée où l’action ne faiblit jamais. Votre robot est équipé de propulseurs qui vous permettent de survoler le champ de bataille et de déverser une pluie de tirs sur vos adversaires. Toutefois, attention à ne pas surchauffer votre machine, car une exposition prolongée au sol vous rendrait vulnérable. Le jeu propose une campagne scénarisée composée de 20 missions qui vous propulseront dans un futur lointain, sur une colonie éloignée où vous devrez accomplir divers objectifs pour progresser.

En plus de la campagne principale, Gearbits se distingue par sa vaste sélection d’armes et sa personnalisation poussée. Les joueurs ont la liberté de choisir leur robot en fonction de leur style de jeu : optez pour une machine dotée d’une puissance de feu exceptionnelle ou préférez la maniabilité supérieure pour contourner les ennemis. Le mode survie par vagues vous mettra également au défi d’affronter des hordes d’ennemis qui s’intensifient au fil des niveaux. Gagnez des crédits en éliminant vos adversaires et investissez-les pour acquérir de nouvelles armes et équipements, afin de vous préparer pour les vagues suivantes.

Ce partenariat promet de donner une nouvelle dimension à Gearbits, en alliant l’expertise de FUZE Technologies et la créativité de Quackpond Games pour offrir une version Switch du jeu qui ravira les amateurs d’action et de jeux de plateforme. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la date de sortie exacte et d’autres détails à venir sur Nintendo Switch.

Ratalaika Games et BUG-Studio sont fiers d’annoncer que Kara Fantasy sortira sur Nintendo Switch le 28 mars 2025, au prix de 6€.

Imaginez un monde où chaque pas ouvre la porte vers des terres inconnues, où chaque souffle de vent murmure d’anciens sorts. Dans cet univers, le destin du royaume est en jeu. Vous incarnez Hiro, un jeune et courageux garde du corps dont le destin se trouve inopinément lié au plus grand défi de sa vie : le sauvetage de la princesse Kara, enlevée par des forces obscures de sa maison royale.

Embarquez pour un voyage palpitant où chaque recoin recèle des dangers, et où chaque ombre peut prendre vie. Votre chemin sera semé d’embûches, allant des combats contre des monstres insidieux aux énigmes antiques protégeant les secrets nécessaires pour franchir la prochaine porte.

Votre arsenal comprend des épées, des arcs, des boomerangs, des bâtons magiques et des bombes. Vous pourrez visiter un forgeron pour améliorer vos armes et équipements, devenir plus puissant en achetant des ressources dans une boutique locale, et découvrir les secrets anciens de l’alchimie en concoctant des potions avec l’aide d’une sage sorcière.

Le défi ultime ? Rassembler les cristaux, véritables clés des portails qui mènent à la princesse Kara. Serez-vous capable de surmonter tous les obstacles pour la sauver ?

Caractéristiques clés de Kara Fantasy :

Développement de personnage : Collectez des ressources, améliorez vos armes et armures, et concoctez de puissantes potions pour renforcer votre aventure.

Collectez des ressources, améliorez vos armes et armures, et concoctez de puissantes potions pour renforcer votre aventure. Énigmes et combats : Chaque niveau regorge d’énigmes astucieuses et de combats dynamiques contre une variété de monstres, exigeant à la fois réflexion stratégique et agilité.

Chaque niveau regorge d’énigmes astucieuses et de combats dynamiques contre une variété de monstres, exigeant à la fois réflexion stratégique et agilité. Arsenal d’armes diversifié : Choisissez parmi épées, arcs, boomerangs, bâtons magiques et bombes pour affronter vos ennemis.

Choisissez parmi épées, arcs, boomerangs, bâtons magiques et bombes pour affronter vos ennemis. Affrontements contre de nombreux ennemis : Préparez-vous à combattre limaces, squelettes, orcs, gobelins, araignées, rats, démons et autres créatures cruelles.

Préparez-vous à combattre limaces, squelettes, orcs, gobelins, araignées, rats, démons et autres créatures cruelles. Exploration de mondes forestiers : Pour sauver la princesse Kara, Hiro doit traverser cinq mondes forestiers uniques et surmonter 30 niveaux, chacun proposant ses propres défis et ennemis.

TAITO a annoncé que le jeu d’action rythmique Groove Coaster: Future Performers sortira en version numérique sur Nintendo Switch cet été au Japon.

Une campagne promotionnelle entourant le jeu sera présentée lors de la hololive SUPER EXPO 2025, qui se tiendra du 8 au 9 mars à la Makuhari Messe à Chiba, au Japon. Les participants auront la chance de remporter des produits dérivés issus d’une collaboration, en commémoration de l’apparition de personnages doublés par Shirakami Fubuki et Sakura Miko de Hololive Production.

À propos de Groove Coaster: Future Performers

Contrairement aux précédents opus de la série Groove Coaster, Future Performers est un tout nouveau jeu, entièrement repensé depuis ses bases. De nouveaux éléments ont été introduits dans tous les aspects du jeu, que ce soit dans les contrôles, la partition musicale ou l’univers dans lequel se déroule l’action. Ne manquez pas ce tout nouveau Groove Coaster.

Caractéristiques principales

Deux styles de jeu

Groove Coaster: Future Performers propose deux modes de jeu, « Basic » et « Advanced », permettant aux joueurs de choisir le style qui correspond le mieux à leur niveau de compétence.

Expression visuelle

Le jeu offre une « expression visuelle » captivante qui vous plongera encore plus dans vos morceaux préférés. Il dispose d’un affichage plein écran horizontal pour une expérience immersive avec un large angle de vision. Profitez de vos pistes favorites dans un univers qui ressemble à un clip musical.

Catalogue musical riche

Le jeu comprendra une large sélection de chansons populaires, allant du J-POP aux morceaux de Virtual YouTuber, en passant par des titres Vocaloid et des arrangements du Touhou Project, ainsi que de nombreux autres morceaux appréciés.

Mode Histoire

Découvrez un univers musical inédit avec le tout premier mode histoire de la série. Les personnages sont doublés par Reiji Kawashima, Ayane Sakura, Shirakami Fubuki et Sakura Miko, et de nombreux autres personnages devraient faire leur apparition.

Avec ses innovations et son approche entièrement repensée, Groove Coaster: Future Performers promet d’offrir une expérience rythmique inédite et immersive, mêlant action, musique et expression visuelle. Restez à l’affût pour découvrir ce nouveau chapitre de la série lors de son lancement sur Nintendo Switch cet été au Japon.

Redécouvrez l’ambiance des petits jeux de cour de récré dans Desktop GOLF, un jeu de mini-golf fun et décalé. Parcourez une variété de parcours originaux, visez le meilleur score ou créez et testez vos propres circuits personnalisés ! Gagnez des points pour débloquer de nouveaux clubs de golf aux effets variés et trouvez celui qui vous convient le mieux !

Modes de jeu :

Jouer : Stratégisez pour conquérir vos parcours favoris grâce à de nombreux paramètres ajustables ! Choisissez entre des parties de 9 ou 18 trous et grimpez dans les classements en ligne en visant le meilleur score !

Match amical : Jouez jusqu’à 4 joueurs ! Affrontez vos amis en mode stroke play (score total) ou match play (trou par trou) pour des duels acharnés !

: Jouez jusqu’à 4 joueurs ! Affrontez vos amis en mode stroke play (score total) ou match play (trou par trou) pour des duels acharnés ! Éditeur : Créez librement vos propres parcours originaux ! Imaginez un circuit unique de 18 trous selon vos envies !

: Créez librement vos propres parcours originaux ! Imaginez un circuit unique de 18 trous selon vos envies ! Gacha : Utilisez les points gagnés pour obtenir de nouveaux clubs aux effets spéciaux ! À vous de trouver votre club préféré pour améliorer vos performances !

: Utilisez les points gagnés pour obtenir de nouveaux clubs aux effets spéciaux ! À vous de trouver votre club préféré pour améliorer vos performances ! Mini-jeu : Tapez la balle et visez les gros scores ! Marquez des points selon la zone où la balle atterrit !

Desktop GOLF promet une expérience amusante et créative, en solo ou entre amis, idéale pour tous les amateurs de jeux de golf décalés et personnalisables. Rendez-vous le 21 mars 2025 sur Nintendo Switch pour mettre votre adresse à l’épreuve !

GladMort est un action-plateformer médiéval-fantastique, conçu à l’origine pour la Neo Geo et inspiré des grands classiques de l’époque, qui arrive désormais sur la console de Nintendo.

Voici ce qui vous attend :

Dans un royaume lointain, en une terre de légende, une mystérieuse épidémie d’origine inconnue — surnommée la « Peste Rouge » — décime la population. Son caractère maléfique ne fait aucun doute : les morts sortent de leurs tombes et des incarnations démoniaques apparaissent. En quelques mois, les morts-vivants forment une armée maléfique dirigée par les Seigneurs des Ténèbres. Villages et cités sont ravagés, les légions démoniaques grandissant à chaque victoire.

Votre mission : parcourir 5 niveaux et affronter de puissants Boss, tout en bottant les fesses d’ennemis spécifiques à chaque environnement. Utilisez le double saut pour esquiver les pièges et ennemis ou pour atteindre des plateformes autrement inaccessibles.