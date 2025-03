Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Kumakichi & Nyanzou Birth Destruction God DX – 12.4GB

Jennifer Wilde: Unlikely Revolutionaries – 4.9GB

Anime Dance-Off: Dungeons and Dancers – 3.9GB

Escape From Mystwood Mansion – 2.9GB

Star Overdrive – 2.7GB

Kill the Emoji – 2.2GB

Blue Wednesday – 1.4GB

Gal Guardians: Servants of the Dark – 1.2GB

Dye The Bunny – 1.2GB

Debug Girl – 1.2GB

United Assault – Final Stand – 1.1GB

Fight Legends: Mortal Fighting – 1017MB

Two-Sided Runner – 1000MB

Cookie Cutter: Overkill Edition – 844MB

Cozy Meadow – 821MB

The Exorcist: Gravebound Horror – 705MB

Which Way Up: Galaxy Games – 600MB

Masters Tennis – 538MB

Breakout Beyond – 522MB

Desktop Golf – 460MB

Bubble Wizard Saga – 427MB

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute – 382MB

Croaktopia – 379MB

Mine Clicker – Base Craft Building Game – 367MB

Tales of Autumn – 363MB

Meow Delivery: Fish Frenzy – 345MB

Jumble Quest – 342MB

Swarm Madness – 278MB

World Flag Master – 253MB

Picture the Difference – 238MB

Odd Shape Out – 226MB

Picross S Doraemon & F Characters Edition – 211MB

Lost & Found Spot It Fast – 201MB

Sand Legends – 192MB

Doku Girls – 186MB

Dog Spotting Challenge – 178MB

S. Prysm Destroyer – 150MB

Chess Grandmaster: Ancient Egypt Battle – 118MB

GladMort – 111MB

The Last Hero: Journey to the Unknown – 90MB

Ludo Party – 57MB

Eggconsole Gulkave MSX – 42MB