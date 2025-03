Nous ne sommes plus qu’à deux semaines et demie du prochain Nintendo Direct, qui devrait nous dévoiler en détail la Nintendo Switch 2. En attendant cette présentation, l’actualité concernant la Switch 2 se résume principalement à des brevets, des dépôts FCC et des rumeurs. Parmi ces informations, les derniers brevets et dépôts FCC se démarquent, puisqu’ils constituent peut-être pour l’instant la confirmation la plus concrète que Nintendo nous offre.

Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un tout nouveau brevet, mais bien d’une mise à jour d’un brevet déjà publié. La version actualisée inclut désormais des informations sur une technologie d’upscaling en résolution par intelligence artificielle. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas de l’IA générative controversée, mais d’une méthode d’upscaling qui n’est pas native. Bien que cette technologie puisse être utilisée pour améliorer les graphismes des jeux Switch 2, il est plus probable qu’elle serve à optimiser les jeux Switch 1 joués sur la nouvelle console.

Il convient de rester prudent, car même si ce brevet provient de Nintendo, l’éditeur n’a pas encore communiqué officiellement à ce sujet. En dehors du brevet lui-même, ces informations relèvent davantage de la spéculation que d’une confirmation concrète. Néanmoins, ce type de rumeurs a déjà circulé auparavant, ce qui renforce la probabilité que Nintendo aborde ce sujet lors du Nintendo Direct Switch 2 prévu le 2 avril 2025.

Vous pouvez voir ci-dessous une image de la mise à jour du brevet.

Source 1, Source 2