En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Treasure Hunter Simulator, disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Treasure Hunter Simulator vous offre la chance d’explorer des sites historiquement importants à travers le monde et, grâce à votre détecteur de métaux, de découvrir le passé en trouvant des artefacts fascinants et en apprenant leur signification historique.

Avec des lieux répartis aux quatre coins du globe, vous devrez d’abord dénicher des trésors intéressants et précieux dans les forêts locales afin d’obtenir le prestige et les fonds nécessaires pour améliorer votre équipement et financer des voyages vers des destinations exotiques et reculées. Vous pourrez choisir de conserver les artefacts pour votre collection ou de les mettre aux enchères afin de voyager encore plus loin ou d’acquérir du matériel encore plus performant.

Treasure Hunter Simulator n’est pas un simulateur de détection de métaux ultra-réaliste, mais plutôt un mélange d’arcade et de simulation. Grâce à des mécaniques de détection simplifiées, le jeu est accessible non seulement aux amateurs du genre, mais aussi aux joueurs occasionnels. Des commandes simples et intuitives combinées à des paysages magnifiques offrent une expérience véritablement immersive et agréable.