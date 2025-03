Faites équipe avec un ami pour empêcher une guerre mondiale dans cette aventure aux énigmes palpitantes

Maximum Entertainment, en collaboration avec Breakfirst Games, est ravi d’annoncer aujourd’hui How 2 Escape : Lost Submarine, un tout nouveau volet dans la franchise acclamée par la critique How 2 Escape. Résolvez des énigmes en coopération à un tout autre niveau dans ce nouveau jeu offrant une expérience palpitante façon escape game où deux joueurs doivent travailler ensemble sur des appareils différents pour empêcher une guerre mondiale.

Dans How 2 Escape : Lost Submarine, les joueurs feront équipe pour retrouver un sous-marin disparu, le Triumphant, qui pourrait être la clé pour éviter un conflit international. Chaque joueur jouant un rôle unique, une communication efficace et des compétences en matière de résolution de problèmes seront nécessaires pour résoudre une série d’énigmes de plus en plus complexes.

Un joueur enquêtera et explorera l’intérieur du sous-marin, découvrant des indices et interagissant avec l’environnement. Pendant ce temps, son partenaire utilisera l’application gratuite How 2 Escape : Lost Submarine Companion App (PC/iOS/Android) pour recueillir des informations vitales et apporter une aide précieuse dans la résolution des énigmes – en travaillant ensemble pour prendre les bonnes décisions avant qu’il ne soit trop tard.

Préparez-vous à un voyage inoubliable vers l’inconnu dans une course contre la montre avec un ami pour arrêter une catastrophe mondiale. How 2 Escape : Lost Submarine offre un nouveau chapitre haletant à la franchise How 2 Escape, où chaque décision compte et où le destin du monde est entre vos mains.

How 2 Escape : Lost Submarine sera disponible cette année sur PC, Nintendo Switch, Xbox One/Xbox Series S|X, et PlayStation 4/PlayStation 5.