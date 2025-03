Dénicher des jeux insolites avec des pitchs totalement improbables, telle est l’une de nos missions ! Et aujourd’hui, nous ne sommes pas peu fiers de vos présenter un titre qui vous a très probablement échappés. À tort, ou à raison, c’est justement ce dont nous allons causer sous ces quelques lignes. Mais avant toute chose, répondons à une question toute aussi insolite : aimeriez-vous concevoir, agencer et décorer, en toute liberté, une (très) petite échoppe ? Non ? Très bien, à la prochaine les amis ! Oui ? Alors, peut-être, mais vraiment, peut-être, que vous pourriez être intéressés par Mini Market Design. Peut-être… !

Sur le papier, nous appartenons, fort heureusement, à la seconde catégorie nous aussi (sinon à quoi bon !). Nous avons hâte de nous mettre à la sélection du papier peint, au choix de la peinture, à la décision sur le revêtement du sol, mais aussi à l’acquisition des meubles, des cadres et surtout des petites décorations qui adorent prendre la poussière, mais qui ne la prendrons pas puisque nous sommes dans le virtuel ! Tout un concept, qui a pourtant déjà fait ses preuves dans de nombreux jeux d’aménagements plus ou moins dédiés. Mini Market Design est pleinement dédié, il n’y a aucun doute… jusqu’à éviter le moindre petit travers ! De la déco, et rien que de la déco ! Toute la communauté de Valérie Damidot est en effervescence devant son écran… !

« L’éclat est ma couleur préférée » Marc Jacobs

L’arrivée sur le titre est assez agréable, avec des couleurs aguicheuses et une petite musique guillerette. Néanmoins, notre regard se pose rapidement sur plusieurs palettes de couleurs… qui ne sont autres que des DLCs payants. Voilà qui nous agace… Soulignons dès à présent qu’il vous faut débourser près de 9 euros pour acquérir Mini Market Design. Un tarif qu’il est difficile de ne pas trouver assez onéreux. Comptez un euro par pack supplémentaire (tssss).

Commençons notre petite boutique. Après un court temps de chargement, nous arrivons (toujours sur une musique enjouée, que nous baissons rapidement… oups !) sur un petit espace vierge. Voici notre future œuvre, qui n’attend plus que notre imagination s’active pour devenir la plus jolie boutique du web. Dans un premier temps, il convient de sélectionner l’agencement du sol : plusieurs choix s’offrent au joueur, mais nous sommes déjà un peu sur notre faim. L’espace reste très petit, tandis que nous avions d’ores et déjà prévu de confectionner un véritable hypermarché avec de nombreuses zones marchandes distinctes. Au lieu de cela, il faut se contenter de petits espaces.

La couleur du sol et du mur peut être sélectionnée via un rouleau de peinture. Le choix n’est pas si impressionnant : 9 sols et 18 murs. Si les chiffres peuvent sembler corrects, une fois devant son écran, tout cela reste bien maigre.

Afin d’aider le joueur à trouver l’aménagement de son choix, une barre latérale est visible au sommet de l’écran. Elle permet de retrouver les différents objets regroupés par thèmes : les meubles, les accessoires de musiques, les jouets, les plantes… en moyenne entre 25 et 61 items différents. Certains (comme les plus gros meubles) peuvent être personnalisés avec quelques palettes de couleurs, mais la majorité reste invariable.

Une fois sélectionné, le placement est assez simple. Il est possible de retourner les objets ou encore de les positionner au mur. Aucune n’aide n’est présente, il revient au joueur de placer au plus juste son décor. Rien de bien compliqué en soi, bien que certains accessoires au mur nous laissaient parfois perplexes (ils sont accrochés ou ils flottent là…?).

Quelle (bonne…?) surprise de constater qu’il est possible de positionner des humains ! Ambitieux et positifs, nous étions impatients de sélectionner la petite icône en bas de l’écran, similaire à un bouton lecture. La déception est réelle : il ne s’agit que du film de notre agencement de la boutique… les humains restent désespérément statiques… et finalement, tout ce travail de déco nous laisse perplexes : à quoi bon ?

Une maison qui vit est une maison en bazar ?

Chacun est libre de laisser libre cours à son imagination. Le fonctionnement de Mini Market Design est assez intuitif, bien que le tactile ne puisse malheureusement pas être utilisé. La sauvegarde de ses créations peut bien entendu être effectuée et il est ainsi possible de recommencer sur une page blanche, ou plutôt dans un petit espace vierge.

Les créations ne peuvent pas être partagées sur la toile. Elles sont donc strictement personnelles.

Comme énoncé précédemment, l’ensemble reste cruellement figé, et bien que les pièces deviennent assez belles, le manque réel de contenu risque de très rapidement peser sur la qualité du jeu. En effet, nous attendions véritablement plus de Mini Marker Design… Les différents protagonistes auraient pu, par exemple, utiliser pleinement chaque accessoire, faire quelques achats, donner une note à la cohérence de notre déco… il n’en est rien. La seule stratégie pour rallonger la durée de vie consiste à rajouter des palettes de couleurs : un choix coûteux qui ne devrait pas exister. Le titre devrait disposer à l’achat (surtout au tarif affiché…) de l’ensemble des couleurs possibles. Avec l’achat de l’ensemble des DCL, Mini Market Design revient à près de 15 euros…

Mini Market Design est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 9 euros environ. Chaque DLC supplémentaire coûte 0,99€.

Le saviez-vous ?

De très nombreuses enseignes de supermarchés ont aujourd’hui disparu. L’évocation de Mammouth, de Prisunic ou encore de Felix Potin (on y revient !) ne manquera pas de rappeler quelques souvenirs à de nombreux internautes !